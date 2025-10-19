TSG Öhringen stürmt auf Platz drei – Kaisersbach gerät unter die Räder

Im Duell teilten sich Ilshofen und Löchgau die Punkte. 100 Zuschauer sahen zunächst überlegene Gäste, die durch Liam Neupert in der 13. Minute mit 1:0 in Führung gingen. Der TSV kämpfte sich jedoch zurück und belohnte sich spät: Maximilian Krieger erzielte in der 78. Minute den Ausgleich. Löchgau bleibt ungeschlagen, Ilshofen holt einen Punkt. ---

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird. Rutesheim startete furios: Laurin Stütz traf bereits in der ersten Minute zum 1:0, ein Eigentor von Marco Fonseca (6.) und Treffer von Patric Vaihinger (15.) sowie erneut Laurin Stütz (20.) sorgten früh für eine 4:0-Führung. Doch Weinstadt gab sich nicht auf – Valon Selimi (40.), Faton Sylaj (52.) und Kujtim Sylaj (61.) brachten die Gäste zurück, ehe Faton Sylaj per Foulelfmeter in der 72. Minute sogar den 4:4-Ausgleich erzielte. Als das Spiel zu kippen drohte, traf Markus Wellert in der 81. Minute zum umjubelten 5:4-Sieg für den SKV. Damit behauptet Rutesheim die Tabellenführung – ein spektakuläres Spiel, das alles bot. ---

In Satteldorf erlebten 123 Zuschauer ein Offensivfeuerwerk der Gastgeber. Baris Yerlikaya eröffnete den Torreigen in der 2. Minute und verwandelte neun Minuten später einen Foulelfmeter zum 2:0. Toni Weihbrecht erhöhte in der 24. und 39. Minute auf 4:0, ehe Yerlikaya kurz vor der Pause mit seinem dritten Treffer (45.) das 5:0 markierte. Patrick Sirch gelang in der 86. Minute lediglich Ergebniskosmetik. Satteldorf feierte den dritten Saisonsieg eindrucksvoll, während Pleidelsheim weiter ohne Sieg am Tabellenende bleibt. ---

Die 100 Zuschauer in Leonberg sahen ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Ennio Ohmes brachte den Aufsteiger Leonberg in der 31. Minute in Führung. Doch kurz vor der Pause glich Marcello Vulcano in der 40. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Schorndorf das Kommando: Matthias Morys traf in der 46. Minute zur Führung und setzte in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Schlusspunkt. Schorndorf steht mit dem sechsten Saisonsieg auf Platz drei, während Leonberg trotz engagierter Leistung ohne Punkte blieb. ---

Vor 80 Zuschauern legte Crailsheim einen starken Auftritt hin. Daniele Hüttl brachte seine Mannschaft bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung, Louis Hermann erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Heimerdingen drängte in der Schlussphase auf den Anschluss und wurde in der 88. Minute durch Furkan Jildiz belohnt. Doch Crailsheim setzte in der Nachspielzeit nach: Erneut war es Daniele Hüttl, der in der 90.+5 Minute mit dem 3:1 alles klar machte. ---

Vor 100 Zuschauern trennten sich der SSV Schwäbisch Hall und der TV Oeffingen mit einem 1:1-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Elmedin Zogaj die Hausherren in der 48. Minute in Führung. Doch der TVO antwortete prompt: Maldin Ymeraj glich in der 63. Minute aus. Die Partie wurde härter, als Oeffingens Mehmet Uckan in der 74. Minute die Rote Karte sah. Die Überzahl konnte Schwäbisch Hall nicht nutzen. Am Ende blieb es beim Remis – beide Teams festigen ihre Plätze im oberen Tabellenmittelfeld. ---

In Kaisersbach zeigte der Aufsteiger aus Öhringen seine ganze Offensivkraft. Yannick Jankowski eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, ehe Jemal Hergüngezer in der 23. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause sorgten Alex Cosentino (52.) und Lorik Makolli (55.) für die Entscheidung und den klaren 4:0-Endstand. Der SV Kaisersbach kassierte bereits die fünfte Saisonniederlage. Öhringen hingegen rückte vor. ---