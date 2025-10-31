 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Kurt Botsch

TSG Öhringen mit Pleite, TSV Crailsheim schiebt sich unten raus

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Der 12. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, wurde mit einem 2:0-Heimerfolg des TSV Crailsheim eröffnet.

---

Heute, 19:15 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
2
0
Abpfiff

Unter Flutlicht setzte sich der kriselnde TSV Crailsheim mit 2:0 durch. Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniele Hüttle (49.) für die Führung der Hausherren. In einem chancenarmen Spiel machte Tim Messner in der ersten Minute der Nachhspielzeit den Deckel drauf. Damit verlässt Crailsheim erstmal den unteren Bereich der Tabelle.

---

Morgen, 14:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
14:30

Der Zweite (24 Punkte, 27:13) fordert den Spitzenreiter (25 Punkte, 25:9), der als einziges Team ungeschlagen ist. Es ist ein Spitzenspiel mit klaren Konturen: Durchschlagskraft gegen defensive Verlässlichkeit.

Morgen, 14:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
14:30live

Tabellennachbarn im Mittelfeld: Der Neunte (14 Punkte, 18:17) empfängt den Achten (15 Punkte, 24:16). Die Zahlen deuten auf ein enges, kontrolliertes Spiel mit wenigen klaren Räumen hin.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
14:30

Der Siebte (19 Punkte, 27:19) trifft auf den Absteiger auf Rang elf (12 Punkte, 20:20). Die Gastgeber bringen mehr Torgefahr ein, der Gast lebt von Ausgeglichenheit – Standards können den Ausschlag geben.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
14:30

Das Schlusslicht mit zwei Zählern (11:36) steht gegen den Vierten (20 Punkte, 27:20) vor einer hohen Hürde. Der Außenseiter braucht Disziplin über 90 Minuten, der Favorit klare Aktionen im letzten Drittel.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
14:30live

Der Fünfte (20 Punkte) hat trotz negativer Tordifferenz (20:21) eine stabile Ausbeute, der Zehnte (13 Punkte, 25:27) reist mit schwankender Balance an. Umschalten und Zweikampfführung im Zentrum werden maßgeblich.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
14:30

Im Tabellenkeller begegnen sich der Vierzehnte (11 Punkte, 14:35) und der Dreizehnte (12 Punkte, 13:20). Kompakte Absicherung hat Vorrang – jeder Fehler besitzt Gewicht.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
14:30

Der Fünfzehnte (10 Punkte, 15:27) erwartet den Sechsten, der mit 19 Punkten und der treffsichersten Offensive der Liga (31:20) anreist. Gelingt frühe Kontrolle, spricht vieles für den Favoriten; der Gastgeber setzt auf Konterräume.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 031.10.2025, 21:12 Uhr
Timo BabicAutor