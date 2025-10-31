TSG Öhringen mit Pleite, TSV Crailsheim schiebt sich unten raus

Unter Flutlicht setzte sich der kriselnde TSV Crailsheim mit 2:0 durch. Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniele Hüttle (49.) für die Führung der Hausherren. In einem chancenarmen Spiel machte Tim Messner in der ersten Minute der Nachhspielzeit den Deckel drauf. Damit verlässt Crailsheim erstmal den unteren Bereich der Tabelle.
Der Zweite (24 Punkte, 27:13) fordert den Spitzenreiter (25 Punkte, 25:9), der als einziges Team ungeschlagen ist. Es ist ein Spitzenspiel mit klaren Konturen: Durchschlagskraft gegen defensive Verlässlichkeit.
Tabellennachbarn im Mittelfeld: Der Neunte (14 Punkte, 18:17) empfängt den Achten (15 Punkte, 24:16). Die Zahlen deuten auf ein enges, kontrolliertes Spiel mit wenigen klaren Räumen hin.
Der Siebte (19 Punkte, 27:19) trifft auf den Absteiger auf Rang elf (12 Punkte, 20:20). Die Gastgeber bringen mehr Torgefahr ein, der Gast lebt von Ausgeglichenheit – Standards können den Ausschlag geben.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Das Schlusslicht mit zwei Zählern (11:36) steht gegen den Vierten (20 Punkte, 27:20) vor einer hohen Hürde. Der Außenseiter braucht Disziplin über 90 Minuten, der Favorit klare Aktionen im letzten Drittel.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Fünfte (20 Punkte) hat trotz negativer Tordifferenz (20:21) eine stabile Ausbeute, der Zehnte (13 Punkte, 25:27) reist mit schwankender Balance an. Umschalten und Zweikampfführung im Zentrum werden maßgeblich.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Im Tabellenkeller begegnen sich der Vierzehnte (11 Punkte, 14:35) und der Dreizehnte (12 Punkte, 13:20). Kompakte Absicherung hat Vorrang – jeder Fehler besitzt Gewicht.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Fünfzehnte (10 Punkte, 15:27) erwartet den Sechsten, der mit 19 Punkten und der treffsichersten Offensive der Liga (31:20) anreist. Gelingt frühe Kontrolle, spricht vieles für den Favoriten; der Gastgeber setzt auf Konterräume.