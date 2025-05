TSG Öhringen macht Meisterschaft im Spitzenspiel perfekt

Das Spiel zwischen dem SC Amrichshausen und der SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim endete mit einem 1:1-Unentschieden. Yassine Zienecker brachte Markelsheim in der 47. Spielminute in Führung, doch Mario Bürklen erzielte nur fünf Minuten später den Ausgleich für Amrichshausen (52. Minute). Beide Teams konnten sich in der Folge keine weiteren Treffer mehr erarbeiten.

In einem wichtigen Spiel für den Aufstieg setzte sich die TSG Öhringen mit 2:0 gegen den TSV Pfedelbach durch. Mert Sipahi war der Held des Spiels, als er in der 65. Minute zur Führung traf und in der Nachspielzeit (90.+4) den entscheidenden zweiten Treffer erzielte. Pfedelbachs Philipp Ehrle sah in der 76. Minute die Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Damit steht Öhringen als Meister und Landesliga-Aufsteiger fest.

