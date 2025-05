TSG Öhringen macht die Tür zur Landesliga auf, Pfedelbach enttäuscht

Das Spiel zwischen SC Amrichshausen und SV Wachbach endete mit einem 1:1-Unentschieden. Mikel Lucke brachte Amrichshausen in der 65. Minute in Führung, doch Felix Gutsche glich für Wachbach in der 75. Minute aus, wodurch beiden Teams ein Punkt zugesprochen wurde.

Sportfreunde Lauffen setzte sich mit 3:1 gegen SG Stetten/Kleingartach durch. Niklas Rein brachte Lauffen früh in der 6. und 45. Minute mit 2:0 in Führung, während Teseo Gasparro das 2:0 in der 10. Minute erzielte. Serden Bakacak konnte für Stetten/Kleingartach nur noch den 3:1-Endstand per Foulelfmeter in der 90. Minute erzielen.

