TSG nun auf Abstiegsplatz

Märkische Oderzeitung vom 6. Mai 2002 (Bernd Tack): Mit einer bitteren 0 : 2 Niederlage ist die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf am Sonnabend von MSV Hanse Frankfurt (Oder) zurück gekehrt. Auf dem schwer bespielbaren "Rasen" wussten die heimischen Frankfurter ihre wenigen Chancen besser zu nutzen. Obwohl die Fredersdorf-Vogelsdorfer in der ersten Hälfte bereits zehn Eckbälle herausholten, gingen die Frankfurter ohne auch nur einer einzigen Ecke mit 1 : 0 in die Pause. Das verhältnismäßig kleine Spielfeld ließ einen konstruktiven Spielaufbau kaum zu. So lebte die Partie überwiegend vom Ausnutzen der Fehler des jeweils Anderen. Die TSG befindet sich nun auf Platz 15 und damit auf einem Abstiegsplatz in der Verbandsliga.

Gleich drei aufeinander folgende Eckbälle der TSG-Spieler brachten Gefahr vor dem Frankfurter Tor. Doch eine dichte Spielertraube im Strafraum ließ kein Durchkommen für die Gäste zu. Im Gegenteil brachte ein daraus resultierender Konter das schnelle Führungstor für die Gastgeber. Angreifer Torsten Ducklauß nahm unbedrängt das lang nach vorn geschlagene Leder auf, spazierte an Libero Marko Göllnitz vorbei in den Strafraum und machte "kurzerhand" den Treffer. Angeschlagen versuchten die Rot-Weißen den Rückstand wett zu machen. Doch es reichte nur bis zum gegnerischen Strafraum und den zahlreichen Ecken. Die Frankfurter Mannschaft schien jede Stelle des kleinen Platzes auszufüllen.