TSG nun auf Abstiegsplatz

Märkische Oderzeitung vom 6. Mai 2002 (Bernd Tack): Mit einer bitteren 0 : 2 Niederlage ist die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf am Sonnabend von MSV Hanse Frankfurt (Oder) zurück gekehrt.
Auf dem schwer bespielbaren "Rasen" wussten die heimischen Frankfurter ihre wenigen Chancen besser zu nutzen. Obwohl die Fredersdorf-Vogelsdorfer in der ersten Hälfte bereits zehn Eckbälle herausholten, gingen die Frankfurter ohne auch nur einer einzigen Ecke mit 1 : 0 in die Pause. Das verhältnismäßig kleine Spielfeld ließ einen konstruktiven Spielaufbau kaum zu. So lebte die Partie überwiegend vom Ausnutzen der Fehler des jeweils Anderen. Die TSG befindet sich nun auf Platz 15 und damit auf einem Abstiegsplatz in der Verbandsliga.
Gleich drei aufeinander folgende Eckbälle der TSG-Spieler brachten Gefahr vor dem Frankfurter Tor. Doch eine dichte Spielertraube im Strafraum ließ kein Durchkommen für die Gäste zu. Im Gegenteil brachte ein daraus resultierender Konter das schnelle Führungstor für die Gastgeber.
Angreifer Torsten Ducklauß nahm unbedrängt das lang nach vorn geschlagene Leder auf, spazierte an Libero Marko Göllnitz vorbei in den Strafraum und machte "kurzerhand" den Treffer. Angeschlagen versuchten die Rot-Weißen den Rückstand wett zu machen. Doch es reichte nur bis zum gegnerischen Strafraum und den zahlreichen Ecken. Die Frankfurter Mannschaft schien jede Stelle des kleinen Platzes auszufüllen.
Die Gäste kämpften auch nach der Pause weiter um den Ausgleich und so kamen die Hanseaten natürlich zum Kontern. Eine lange Flanke von Ronny Giebel köpfte der Pole Maciej Lopata jedoch über das TSG-Tor (60. min.). Einen Freistoß aus der eigenen Hälfte der Hausherren nahm Thomas Simon auf und flankte nach vorn auf den blitzschnellen Andy Peschke. Die Fredersdorfer Hintermannschaft ließ den Angreifer passieren, der "trocken" zum 2 : 0 einschoss.
Wenig später hatte Lopata nach einem Alleingang eine weitere Chance, doch TSG Torhüter Erik Walther parierte glänzend. Die Gäste resignierten jedoch nicht und auch Frankfurts Torwart Matthias Wiegand hatte in der letzten Viertelstunde zu tun. Schüsse von Daniel Soßmann (78. / 85.) und Patrick Kayser (82.) wehrte er zur Ecke ab. Letztendlich scheiterte auch noch Thomas Lindner bei seinem Nachschussversuch eines vom Hansekeeper nicht unter Kontrolle gebrachten Soßmann-Freistosses (88.).