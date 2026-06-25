Die Kaderplanung für die neue Saison ist abgeschlossen – und die TSG Ailingen kann zwei weitere Neuzugänge begrüßen.

Vom SV Kehlen wechselt Anuar Dobroshi zur TSG. Nach seiner Jugendzeit beim VfB Friedrichshafen führte ihn sein Weg zunächst zum SV Kehlen, wo er erste Erfahrungen im aktiven Bereich sammelte. Aufgrund personeller Engpässe wurde er dort kurzerhand zum Torspieler umfunktioniert – eine Rolle, die er hervorragend angenommen hat. In kürzester Zeit entwickelte sich Anuar zu einem soliden und zuverlässigen Schlussmann. Mit ihm erhoffen wir uns zusätzlichen Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition und freuen uns auf einen jungen, talentierten Spieler mit großem Entwicklungspotenzial.

Außerdem kehrt mit Yanick Baumann ein Eigengewächs zur TSG zurück. In den vergangenen beiden Spielzeiten sammelte er bereits wertvolle Erfahrungen in der A- und Bezirksliga. Durch seine Vielseitigkeit und seine Qualitäten erhoffen wir uns mehr Flexibilität sowie zusätzliche Kaderbreite für die kommende Spielzeit.