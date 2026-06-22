💚🤍💚TSG News💚🤍💚

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Die TSG Ailingen kann sich zur neuen Saison über zwei weitere Verstärkungen freuen. Mit Fabio Di Modugno und Giuseppe Boccuto wechseln zwei Spieler von der SpVgg Lindau nach Ailingen.

Fabio Di Modugno ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr seine Stärken hat. Der erfahrene Akteur befindet sich im besten Fußballalter und bringt zudem wertvolle Verbandsliga-Erfahrung mit. Mit seiner Flexibilität und Spielintelligenz wird er eine wichtige Verstärkung für unser Team sein.

Ebenfalls neu bei der TSG ist Giuseppe Boccuto. Der junge und technisch versierte Spieler kommt überwiegend in der Defensive zum Einsatz. Mit seiner guten Ausbildung, seinem Spielverständnis und seiner Entwicklungsperspektive soll er unserem Kader zusätzliche Qualität verleihen.