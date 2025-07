TSG Neustrelitz verstärkt sich in der Offensive

Der 21-jährige gebürtige Hamburger spielte in der vergangenen Saison beim FC Teutonia Hamburg in der Regionalliga Nord und entwickelte seine fußballerischen Fertigkeiten im höherklassigen Fußball. Diese soll er jetzt im Neustrelitzer Team einbringen und die Angriffsaktivitäten der Franke-Elf noch mehr beleben.



„Mit Remmy bekommen wir einen schnellen Außenspieler, der bereits in der letzten Saison Regionalligaerfahrung sammeln konnte“, so Oliver Bornemann Sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz und kommentiert weiter, „so können wir unser Offensivspiel noch temporeicher & unberechenbarer gestalten“.