TSG Neustrelitz verpflichtet weiteren Offensivspieler

Oberligist TSG Neustrelitz hat sich in der Offensive nochmals verstärkt.

Der 25-jährige Deutsch-Ganahe Adrian Heinle wird in der kommenden Saison die Fußballschuhe für die Residenzstädter schnüren. Bis dato spielte der gebürtige Stuttgarter in der Oberliga Baden-Württemberg. Heinles Stärken definieren sich durch seine Flexibilität in der Besetzung verschiedener Offensivpositionen, welche er durch seine Beidfüßigkeit zusätzlich unterstreicht.

„Mit Adrian bekommen wir nochmal zusätzlich viel Tempo für die Offensive“, so Oliver Bornemann Sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz. „Adrian kann sowohl über Außen als auch über das Zentrum eingesetzt werden und seine Torgefahr ausspielen“.