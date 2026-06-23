TSG Neustrelitz nominiert jungen Torwart für das Oberliga-Team

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Der 18-jährige Lazar konnte sein Talent als Torwart über mehrere Stationen des TSG-Nachwuchses entwickeln und wird mit der vom Verein angebotenen Offerte für den Männerbereich sportlich den nächsten Schritt gehen.

„Jorden hat sich durch sein wahrnehmbares Potential für den Männerbereich und die Integration ins Torwartteam der ersten Mannschaft empfohlen. Hier kann er unter professionellen Bedingungen und durch die zielgerichteten Trainingseinheiten sein Leistungsvermögen weiter ausbauen,“ sagt Oliver Bornemann, sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz.

Jorden Lazar erhält einen Vertrag für zwei Jahre. Spielpraxis kann er zudem weiterhin in der A-Jugend und gegebenenfalls auch in der 2. Männermannschaft in der Landesliga sammeln.