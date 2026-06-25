TSG Neustrelitz: "Mit dieser Verpflichtung wird einiges kompensiert"

– Foto: TSG Neustrelitz

Am Montag, den 29. Juni, startet die TSG Neustrelitz ab 17.00 Uhr in die Vorbereitung auf die neue Oberligasaison. Im Vorfeld des Trainingsauftaktes wird das Präsidium den Kader um Trainer Velimir Jovanovic begrüßen und die Ziele der Saison sowie einige Vereinsinternas darlegen.

Mit dabei sein werden, so auch im Verlauf der gesamten Vorbereitungsphase, wieder einige Probespieler, die an diesem Abend ihre fußballerischen Qualitäten zum Besten geben können.

Auf zwei Positionen im System der TSG Neustrelitz haben die Residenzstädter entsprechende Neuzugänge zu vermelden. Für die Defensive konnten die Verantwortlichen Arsenios Kapamatzian-Kokarakis verpflichten. Der gebürtige Grieche wechselt aus der 3. Griechischen Liga vom AO Ilysakios ins Neustrelitzer Parkstadion. Der 22-jährige Verteidiger erhält einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

„Wir denken, dass wir mit Arsenios unserer Defensive durchaus noch mehr Stabilität verleihen können. Offensichtlichen Handlungsbedarf gab es ja schon aufgrund von Spielerabgängen. Mit dieser Verpflichtung wird nach unserer Auffassung einiges kompensiert“, meint Oliver Bornemann, sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz.

Ambitionen auf einen Platz in der Neustrelitzer Stammelf hat Bright John Essien, der nach mehreren zurückliegenden Anläufen, Teil der Oberligateams zu werden, jetzt seinen frisch dotierten Zweijahresvertrag in den Händen hält. Der 24-jährige Mittelfeldakteur mit nigerianischen Wurzeln spielte zuletzt für den DJK Sportfreunde Katernberg (6. Liga Niederrhein).

„Bright hat in verschiedenen Probetrainings bei der TSG auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt bekam er zur der Saison 2023/2024 die Chance für die TSG aufzulaufen. Damals hat es noch nicht geklappt – dafür bietet sich ihm jetzt die Gelegenheit seine Stärken - auch durchaus als Allrounder - unter Beweis zu stellen“, kommentiert Bornemann die erfolgreiche Verpflichtung von Essien.