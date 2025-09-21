TSG Neustrelitz jubelt, Sparta Lichtenberg trotz 1:1 an der Spitze

Tasmania wurde früh belohnt: In der 10. Minute brachte Konstantinos Grigoriadis seine Mannschaft in Führung. Der Berliner AK zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete in der 26. Minute durch Abdulkadir Beyazit, der den Ausgleich erzielte. Die Partie blieb weiter hitzig, und nur drei Minuten später stellte Nathaniel Amamoo in der 29. Minute die Führung für Tasmania wieder her. Kurz darauf musste die Heimelf einen Rückschlag verkraften: Rico Steinhauer sah in der 28. Minute die Rote Karte und ließ seine Mannschaft fortan in Unterzahl spielen. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpfte Tasmania unermüdlich. Der Berliner AK drängte auf den Ausgleich, konnte seine Chancen jedoch nicht nutzen. Stattdessen war es Rici Bokake-Befonga, der in der 87. Minute den entscheidenden Treffer setzte und mit dem 3:1 für frenetischen Jubel sorgte. ---

Im Match zwischen Anker Wismar und Dynamo Schwerin erlebten die 200 Zuschauer eine dramatische Schlussphase. Zunächst sorgte Lares Kodanek in der 78. Minute für die Führung der Gastgeber. Doch Dynamo schlug zurück: Mario Schilling verwandelte in der 85. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, brachte ein unglückliches Eigentor von Mohand Almansori in der 90.+2 Minute den Anker-Sieg. Bitter für die Gastgeber war die Gelb-Rote Karte gegen Eric Martin bereits in der 45. Minute. Trotz Unterzahl belohnte sich Wismar am Ende mit drei Punkten und klettert in der Tabelle. ---

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Siedenbollentin geboten. Daniel Eidtner eröffnete den Schlagabtausch in der 41. Minute per Foulelfmeter. Nach dem Ausgleich durch John Gruber in der 52. Minute übernahmen die Hausherren erneut das Kommando: Jakub Jan Klimko traf in der 57. Minute, ehe Lukas Knechtel in der 73. Minute auf 3:1 erhöhte. Doch Lichtenberg gab nicht auf: Sebastian Reiniger verwandelte erst in der 77. Minute einen Foulelfmeter und glich nur vier Minuten später erneut aus. Die Partie stand auf Messers Schneide, bis Daniel Eidtner in der 87. Minute mit einem weiteren Foulelfmeter den umjubelten Siegtreffer erzielte. Überschattet wurde die Partie von der Roten Karte gegen Kevin Owczarek in der 53. Minute. ---

Ein turbulentes Hauptstadtduell endete mit einem Remis. Bereits in der 12. Minute brachte Anton Pourfard die Gäste von TeBe in Führung. Doch Viktoria schlug zurück: Mark-Oliver Wittek erzielte in der 28. Minute das 1:1. Ein Eigentor von Aleksandar Bilbija in der 54. Minute und nur eine Minute später das 3:1 durch Emir Can Gencel ließen die Gastgeber wie den sicheren Sieger aussehen. Doch Ebrima Jobe drehte auf: Mit Treffern in der 66. und 73. Minute sorgte er für ein 3:3, das beide Seiten mit gemischten Gefühlen zurückließ. ---

Vor 37 Zuschauern in Berlin setzte sich die TSG Neustrelitz in einer packenden Partie durch. Doppeltorschütze Manuel Härtel brachte die Gäste mit einem Doppelschlag in der 45. Minute mit 1:0 und 2:0 in Führung. Zwar gelang TuS Makkabi Berlin in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Anton Petters in der 90.+3 Minute der Anschlusstreffer, doch für eine Wende reichte die Zeit nicht mehr. Neustrelitz feierte einen wichtigen Auswärtssieg, während Makkabi einen Rückschlag hinnehmen musste. ---

Es trennten sich der Tabellenführer Sparta Lichtenberg und Aufsteiger Union Klosterfelde 1:1. Daniel Hänsch brachte Sparta früh in der 13. Minute in Führung und ließ die Gastgeber lange von einem weiteren Dreier träumen. Doch die SG Union bewies Moral und belohnte sich spät: Gentuar Durmishi erzielte in der 83. Minute den Ausgleich. Sparta bleibt trotz des Remis an der Spitze, während Klosterfelde mit dem Punktgewinn wichtige Moral für die kommenden Aufgaben tankte. ---

Ein wahres Torfeuerwerk in den Schlussminuten erlebten die 219 Zuschauer in Rathenow. Zunächst brachte Nima Amiri den FSV Optik in der 73. Minute in Führung. Doch dann drehte Hansa Rostock II die Partie mit Treffern von Mattes Krebs (77.), John Lukas Sauer (88.) und Alessandro Schulz (90.) in atemberaubender Manier. Zwar konnte Nima Amiri in der 90.+1 Minute noch einmal verkürzen, doch die Niederlage ließ sich nicht mehr abwenden. Optik bleibt damit weiterhin sieglos am Tabellenende, während die Rostocker ihre starke Form bestätigten. ---