TSG Neustrelitz jubelt, Optik Rathenow erkämpft sich ein Remis

Die heutigen Freitagsspiele der NOFV-Oberliga Nord brachten bittere Stunden für den FC Viktoria 1889 Berlin und neue Hoffnung für Rathenow. Während die Himmelblauen zu Hause gegen die TSG Neustrelitz erneut leer ausgingen und weiter am Tabellenende stehen, bewies Optik Rathenow Moral und rettete gegen den SV Lichtenberg 47 ein 2:2. Beide Partien hielten viel Spannung bereit und wirbelten die Tabelle kräftig durcheinander.

Von Beginn an war klar, wie viel auf dem Spiel stand. Beide Mannschaften gingen leidenschaftlich in die Zweikämpfe und ließen den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sollte das Spiel nach der Pause an Fahrt aufnehmen. In der 54. Minute sorgte Rintaro Yajima für die vielumjubelte Führung der Gastgeber. Als Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 73. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 stellte, war die Vorentscheidung gefallen. Tennis Borussia war bemüht, doch in der 82. Minute schwächte sich die Mannschaft: Marlon Kolobaric sah die Rote Karte und ließ sein Team die Partie in Unterzahl beenden. ---

Der Negativlauf des FC Viktoria 1889 Berlin hält an. Auch im achten Saisonspiel blieb der Absteiger ohne Sieg und verlor diesmal zu Hause mit 1:2 gegen die TSG Neustrelitz. Schon nach sechs Minuten brachte Nick Höfer die Gäste in Führung. Nach gut einer Stunde erhöhte Torben Gäbel per Foulelfmeter auf 2:0. Zwar sorgte Leart Halimi in der 77. Minute für Hoffnung, doch am Ende reichte es für Viktoria nur zur Ergebniskosmetik. Während die Berliner mit nur einem Punkt Tabellenletzter bleiben, kletterte die TSG mit nun 13 Zählern ins obere Mittelfeld. ---

Ein packendes Duell erlebten die Zuschauer beim 2:2 zwischen dem FSV Optik Rathenow und dem SV Lichtenberg 47. John Gruber brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung, doch nur vier Minuten später glich Yohji Irvan Koré aus. Erneut war es Gruber, der in der 71. Minute für Lichtenberg traf. Doch Optik schlug wieder zurück: Nima Amiri erzielte in der 77. Minute den viel umjubelten Ausgleich. Während Rathenow den fünften Zähler der Saison verbuchte, rangieren die Gäste mit 13 Punkten weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze. ---

Am Samstag kommt es in Siedenbollentin zum Duell zwischen Aufsteiger und Traditionsverein. Der SV Siedenbollentin hat bislang eine beachtliche Bilanz vorzuweisen: drei Siege, drei Remis und nur eine Niederlage bedeuten Platz sechs. Zuletzt erkämpfte sich die Elf von Christoph Haker bei Union Klosterfelde ein 2:2 – beide Treffer erzielte Daniel Eidtner, darunter ein verwandelter Elfmeter kurz vor Schluss. Der Berliner AK reist mit gestärkt an. Am vergangenen Wochenende gelang ein furioser 4:1-Heimsieg gegen Sparta Lichtenberg, bei dem Abdulkadir Beyazit doppelt traf. In der Tabelle stehen die Hauptstädter mit zehn Punkten im Mittelfeld. Es ist das Kräftemessen zweier Teams, die zuletzt durchschlagskräftig auftraten und nun die nächste Etappe im Kampf um Stabilität suchen. ---

Am Sonntag empfängt der Tabellendritte SV Sparta Lichtenberg die SG Dynamo Schwerin. Sparta (13 Punkte) musste zuletzt beim BAK eine klare 1:4-Niederlage hinnehmen, konnte aber durch Dominic Schmüser per Elfmeter zwischenzeitlich ausgleichen. Dynamo hingegen überraschte mit einem 3:1-Heimsieg gegen Tasmania Berlin – Kingsley Alison Akindele, Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo und Vsevolods Camkins trafen, trotz Gelb-Rot für Mahdi Mohammadi. Beide Teams liegen punktgleich im oberen Mittelfeld, nur die Tordifferenz trennt sie. In Lichtenberg geht es nun darum, wer den direkten Anschluss an die Spitze halten kann. ---

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar TuS Makkabi Berlin Makkabi 14:00 PUSH

Der FC Anker Wismar (zehn Punkte, Rang neun) will am Sonntag im heimischen Stadion Wiedergutmachung betreiben. Bei Tennis Borussia Berlin setzte es zuletzt eine 1:2-Niederlage, obwohl Lucas Meyer die Führung erzielt hatte. Nun kommt TuS Makkabi Berlin als Tabellenzweiter an die Ostsee. Die Mannschaft von Ousmane Bangoura drehte am vergangenen Wochenende die Partie gegen Viktoria 1889 Berlin nach Rückstand und gewann 3:1. Teo Matkovic, Kebba Kebell Suso und Abdoul Karim Soumah sicherten die drei Punkte. Mit 15 Zählern sind die Hauptstädter erster Verfolger von Spitzenreiter Hansa Rostock II. Anker braucht die Punkte, um in der Tabelle nicht den Anschluss an die obere Hälfte zu verlieren – Makkabi will die Siegesserie fortsetzen. ---

Die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock grüßt nach sieben Spieltagen mit 16 Punkten von der Tabellenspitze. Der 3:2-Auswärtssieg in Neustrelitz festigte den Platz an der Sonne, John Lukas Sauer glänzte dabei mit einem Doppelpack. Nun gastiert der Vorletzte S.D. Croatia Berlin. Die Gäste verloren zuletzt 0:3 gegen Rathenow, Bene Brecht sah zudem Gelb-Rot. Mit nur vier Punkten und 22 Gegentoren ist die Lage ernst. Alles andere als ein klarer Favoritensieg der Hanseaten wäre eine Überraschung, doch gerade in solchen Spielen lauern die Gefahren des Leichtsinns. Für Hansa geht es um die Festigung der Spitzenposition, für Croatia um den Ligaverbleib. ---

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 14:00 PUSH

Eintracht Mahlsdorf trifft am Sonntag auf Union Klosterfelde. Mahlsdorf hat nach der knappen 3:4-Niederlage bei Lichtenberg 47 den Blick nach vorne gerichtet. Jason Rupp, Nils Wilko Stettin und Peter Köster sorgten für Tore, am Ende reichte es aber nicht. Die Eintracht liegt mit acht Punkten auf Rang zwölf. Union Klosterfelde (sieben Punkte) spielte zuletzt 2:2 gegen Siedenbollentin, Leon Walter und Philip Einsiedel hatten eine 2:0-Führung herausgeschossen. Am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Kevin Hetzel aber mit einem Remis zufriedengeben. Beide Teams bewegen sich aktuell im unteren Tabellenmittelfeld, ein Sieg wäre ein wichtiger Schritt heraus aus der Gefahrenzone.