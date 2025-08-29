TSG Neustrelitz gewinnt eindrucksvoll bei Tennis Borussia Berlin

Bereits in der 17. Minute brachte Adrian Heinle die Gäste in Führung und sorgte für Ruhe im Spiel der TSG. Tennis Borussia versuchte anschließend, Druck aufzubauen, fand jedoch keine Lücke in der stabilen Defensive der Gäste. In der 79. Minute erhöhte Younes Laribi auf 2:0 und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg. In der Nachspielzeit machte Laribi mit seinem zweiten Treffer in der 90.+6 Minute endgültig alles klar. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 15:00 live PUSH

Anker Wismar musste am vergangenen Spieltag beim 1:2 gegen Lichtenberg die erste Niederlage hinnehmen. Trotz des Anschlusstreffers von Evgeni Pataman kurz vor Schluss reichte es nicht mehr für einen Punkt. Nun steht das Heimspiel gegen die SG Union Klosterfelde an. Der Aufsteiger schickte Viktoria Berlin mit 5:0 nach Hause und zeigte dabei eine beeindruckende Offensivleistung mit Treffern von Michel Sobek, Irfan Brando, Luca-René Heinrich und Simo Collins. Dieses Selbstvertrauen wollen die Gäste nun mitnehmen, um auch auswärts zu bestehen. Für Anker geht es darum, die Defensive zu stabilisieren und wieder in die Spur zu finden. ---

Der TuS Makkabi Berlin setzte am letzten Spieltag ein Ausrufezeichen. Der 4:1-Erfolg beim Berliner AK zeigte die ganze Offensivpower der Mannschaft, die durch Tore von Ibrahima Sory Camara, Ismail Ceesay, Kevin Coleman und Abdoul Karim Soumah überzeugte. Nun empfängt Makkabi die SG Dynamo Schwerin, die nach dem frühen Führungstreffer von Randy Dei gegen Tabellenführer TeBe lange auf einen Punkt hoffen durfte, am Ende aber mit leeren Händen dastand. Mit vier Punkten aus drei Spielen ist Schwerin im Mittelfeld, will aber verhindern, dass der Abstand nach oben wächst. ---

Der SV Sparta Lichtenberg lieferte in Rostock ein Spektakel, musste aber trotz dreier Auswärtstore beim 3:4 die erste Saisonniederlage hinnehmen. Gegner S.D. Croatia Berlin verlor zu Hause mit 2:5 gegen Tasmania Berlin. Zwar erzielten Omar Ammar und Muhammed Akova zwei Treffer, doch defensiv blieb das Team anfällig. Beide Teams wollen nun Wiedergutmachung leisten – Sparta, um oben dranzubleiben, Croatia, um sich vom Tabellenkeller zu lösen. ---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania SV Lichtenberg 47 Lichtenberg 14:00 PUSH

Der SV Tasmania Berlin kommt mit Rückenwind in dieses Spiel. Der 5:2-Sieg bei Croatia war offensiv ein Ausrufezeichen, vor allem Konstantinos Grigoriadis, Pedro Vitor Cruz Magalhaes, Daniel Kaiser und Lukas Stagge glänzten mit Treffern. Nun wartet mit dem SV Lichtenberg 47 der Tabellenzweite, der sich am vergangenen Wochenende mit 2:1 gegen Anker Wismar durchsetzte. Christian Gawe und John Gruber sorgten mit ihren Toren für den dritten Sieg in Serie. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel: Lichtenberg 47 will seine perfekte Bilanz verteidigen, Tasmania mit einem Sieg in die Spitzengruppe vorrücken. ---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria Berliner AK Berliner AK 14:00 PUSH

Für den FC Viktoria 1889 Berlin wird die Lage immer ernster. Nach dem 0:5-Debakel bei Aufsteiger Klosterfelde steht das Team punktlos am Tabellenende. Auch der Berliner AK konnte seine Negativserie nicht stoppen, unterlag zu Hause Makkabi mit 1:4, trotz eines Elfmetertreffers von Abdulkadir Beyazit. Beide Mannschaften brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um die Negativspirale zu beenden. Ein Sieg in diesem Kellerduell könnte ein Befreiungsschlag sein. ---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf FSV Optik Rathenow Rathenow 14:00 PUSH

Eintracht Mahlsdorf zeigte beim 1:1 in Neustrelitz Moral und erkämpfte einen wichtigen Auswärtspunkt. Nils Wilko Stettin sorgte mit seinem Treffer dafür, dass die Mannschaft mit vier Punkten auf einen stabilen Start zurückblicken kann. Gegner FSV Optik Rathenow steckt hingegen in der Krise. Die 1:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger Siedenbollentin war die dritte Pleite im dritten Spiel, trotz des späten Anschlusstreffers von Enes Gök. Rathenow steht unter Zugzwang und braucht dringend Punkte, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. ---