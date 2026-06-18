TSG Neustrelitz blickt nach vorn: Der Sommerfahrplan steht

– Foto: TSG Neustrelitz

Die TSG Neustrelitz nimmt die kommende Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Nord ins Visier. Mit einem strukturierten Vorbereitungsplan und einer wichtigen personellen Kontinuität im Trainerteam stellt der Verein die Weichen für die anstehenden sportlichen Aufgaben. Der Startschuss für die intensive Vorbereitungsphase fällt Ende Juni.

Die sportliche Ruhepause in Neustrelitz geht dem Ende entgegen. Am 29.06.2026 um 17 Uhr bittet das Trainerteam um Velimir Jovanovic die Mannschaft zum offiziellen Trainingsauftakt auf den Platz. Es ist der emotionale Startschuss in eine intensive Sommerbereitung, in der die Grundlagen für die gesamte Oberliga-Saison 2026/2027 gelegt werden müssen. Das Trainerteam steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, die Spieler physisch und taktisch optimal auf den bevorstehenden Wettkampfbetrieb einzustellen.

Um den notwendigen Spielrhythmus zu finden, hat der Verein insgesamt fünf Testspiele vereinbart. Bereits kurz nach dem Trainingsauftakt wartet die erste Aufgabe: Am Mittwoch, den 01.07.2026, empfängt die TSG um 19 Uhr den Regionalliga-Aufsteiger RSV Eintracht Stahnsdorf zu einem Heimspiel. Danach folgen zwei Auswärtspartien: Am Samstag, den 11.07.2026, gastiert das Team um 13 Uhr beim Regionalligisten Greifswalder FC, bevor es am Freitag, den 17.07.2026, um 19 Uhr zum Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg geht.

Am Freitag, den 24.07.2026, folgt um 19 Uhr ein weiteres Heimspiel gegen den Penzliner SV. Der emotionale Höhepunkt der Vorbereitungsserie wartet am Sonntag, den 02.08.2026, um 13 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim Drittligisten FC Hansa Rostock. Ernst wird es schließlich am Wochenende vom 07.08. bis 09.08.2026, an dem der offizielle Saisonstart der Oberliga terminiert ist.

Wichtige personelle Kontinuität

Neben den sportlichen Terminen sorgt eine Personalentscheidung für Stabilität im Verein. Co- und Athletiktrainer Tino Schmunck bleibt der TSG Neustrelitz für ein weiteres Jahr erhalten und wird weiterhin Teil des Trainerteams sein. In der Pressemitteilung des Vereins kommentiert Oliver Bornemann die aktuelle Vertragsverlängerung wie folgt: „Tino Schmunck steht neben seiner gesamtheitlichen Verantwortung für das Oberligateam als ein wichtiges Bindeglied für das Neustrelitzer Mannschaftsgefüge. Die Nähe zum Kader ermöglicht es ihm, wie auch schon in der Vergangenheit, die Stellschrauben im Bereich der Fitness klar zu justieren und punktgenau die Physis jedes einzelnen Spielers positiv zu beeinflussen“. Zudem ergänzt Bornemann in der Pressemitteilung des Vereins: „Wir freuen uns sehr, dass Tino für ein weiteres Jahr unser Trainerteam unterstützt“.