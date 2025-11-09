TSG mit wenig Lösungen im Angriff

Es trafen die beiden jüngsten Teams in der Kreisliga-Nord aufeinander. Nach 7 gewonnenen Spielen in Folge beendete Gartenstadt die Siegesserie der Frederdorf-Vogelsdorfer. Ab zweiter Hälfte der ersten Halbzeit dominierten die Gäste sogar und erzielten nach 510 Spielminuten gegentrefferfreier Spielzeit der Hausherren den Führungstreffer. Trotz verletzt bedingten Auswechselungen im Team von Trainer Timo Kornheim kamen die Gastgeber durch ihren Spielführer Paul Ziemann noch zum Ausgleichtreffer in der Partie.

Wenige Minuten später touchierte ein Freistoß vom Fredersdorfer Marc Antonius Eiling den rechten Pfosten des Gartenstädter Tores. Auf anderer Seite in Richtung TSG Tor wurde aus einem harmlosen Abschluss des Gartenstädters Lucas Dustin Kühn durch Abfälschung vom angeschossenen Innenverteidiger Jastin Heller das Leder auf das Tor der Fredersdorf-Vogelsdorfer unberechenbar. Doch Torwart Leonard Pries holte sensationell den Ball vor der rechten oberen Torecke noch zum Eckball heraus (12. min.).

Der kurioser Weise ohne kennzeichnender Rückennummer (7) vor Spielbeginn bei der Begrüßung beider Teams aufs Feld aufgelaufene Gartenstädter Marvin Eckardt (mit Spielbeginn dann jedoch ordnungsgemäß) lag nach sechs Spielminuten, kurze Zeit spielunterbrechend von Schiedsrichter Joachim Magin / Woltersdorf, auf dem Boden im Mittelfeld des Rasenplatzes ? Es ging für ihn jedoch weiter.

Eine weitere Tormöglichkeit durch Vincent Schleiermacher wurde zu zentral auf das TSG-Tor abgeschlossen und Keeper Pries hielt sicher (22.). Die Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld bis plötzlich auf der rechten Angriffseite die Gartenstädter durchbrachen und eine flache Hereingabe an Fredersdorfs Sean Röhl vorbei, Gartenstadts Josua Prumbs knapp vor der Grundlinie am Fünfmeterraum noch an Pries vorbei ins Tor zum 0 : 1 verlängerte.

Der erste Gegentreffer für die TSG Elf nach fünf "zu Null"-Spielen schockierte die Gastgeber zunächst, doch motiviert auf einen schnellen Ausgleich ging es mit Eiling und Fabian Lihsa wieder in Richtung Gästetor. Dabei wurde Lihsa vom Gartenstädter Karl-Gustav Seeger gefoult (38.) und dafür mit "Gelb" verwarnt. Lihsa konnte sich bis zur Halbzeitpause noch humpelnt durchquälen, doch anschliessend nicht mehr weiter spielen.

In Halbzeit zwei bekamen die Gäste Übergewicht, doch ein Freistoß Schleiermachers (60.) und einen Flachschuss im Strafraum abgeschossen (64.), konnte Keeper Pries parieren. Plötzlich dribbelte sich Eckardt am fleissigen Röhl vorbei und zielstrebig auf das TSG Tor zu. Erneut parierte Pries seinen Schuss zu Ecke (67.).

Nach einem Zweikampf angeschlagen musste auch Eiling aus dem Spiel ausscheiden. Für ihn kam Colin Günther. Ein nächster Angriff der Gartenstädter wurde von Fredersdorf-Vogelsdorfs Hintermannschaft abgefangen und den schnell zum Konter abwerfenden Ball von Torwart Pries behinderte Gartenstadts Seeger, dass er nun mit "Gelb-Rot" vom Schiedsrichter vom Platz verabschiedet wurde. Die Gäste diskutierten und verzögerten das Spiel um ihre Führung über das Ziel zu bringen. Doch es kam noch anders !

Die TSG-Elf öffnete nun das Spiel, um die "winkende" Niederlage noch ab zuwenden. Riskant gegenüber Konterzüge der Gäste, doch mit Hilfe des Eckballs von Anthony Scheib, der zielsicher auf Höhe von Ziemann im Strafraum der Gäste ankam, köpfte der Spielführer sehenswert zum 1 : 1 Ausgleich in die Tormaschen.

Gartenstadt setzte trotzdem noch offensive "Stiche" mit ihrer dezimierten Mannschaft und zwang Torwart Pries noch zu einer Parade (90.). In der Nachspielzeit konnte Fredersdorf-Vogelsdorfs Manndecker Marvin Triebel konsequent noch zum letzten Eckball retten.

Am drittletzten Spieltag in der Hinrunde erwarten die Rot-Weißen aus Fredersdorf-Vogelsdorf ihren Tabellenverfolger vom MSV Rüdersdorf. Die Gartenstädter bekommen im Heimspiel mit dem SV Zeschdorf zu tun. ( Beide Spiele am Samstag schon ab 13 : 00 Uhr ! )