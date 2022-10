TSG mit höchster Niederlage seit 5 Jahren

Fredersdorf-Vogelsdorfs Angreifer Bruse wurde vor dem Sechszehner der Hausherren gefoult (35.). Den Freistoss verzog Janisch nur knapp am Torpfosten vorbei. Wenige Spielminuten darauf verhinderte ein Preßschlag gegen Christopher Matthieu, dessen Flankenball in die Box und führte zur TSG- Ecke, die jedoch zu einen Konter über Borowski auslief, den jedoch Ziemann noch rechtzeitig auflöste.

Im Gegenzug sah Schiedsrichter Matthias Schwerdtfeger beim Zweikampf ein Foul von Fredersdorfs Marian Weber im anfänglichen "Drittel" des Gästespielfeldes. Altlandsbergs Habermann schoss den Freistoss von halbrechts in die Gästebox, in der Hartmann ungestört zum 1 : 0 einköpfen konnte.

Der Beginn der Begegnung sah eine nervöse Altlandsberger Elf, die aber mit ihrer ersten Chance durch Fabian Hartmann nach einem Freistoß von Eric Habermann, die zum 1 : 0 führte, den Schalter umlegte und die Regie des Spieles übernahm. Nach der Pause wurden die Gäste besser und einige Ballverluste der Altlandsberger führten zu Torchancen. Doch anstatt eines Anschlusstreffers war nach einer gespielten Stunde das direkte Freistoßtor von Habermann eine Vorentscheidung des Spielausganges. Die beiden Treffer in den letzten zehn Spielminuten waren eine Folge des Gegenpressings der Altlandsberger bei versuchten Lösungsfindungen der Gäste, ihr Ergebnis zu verbessern, wobei die zentralen Mittelfeldspieler der Hausherren ihre Angreifer auf der linken Außenbahn in Szene setzten.

So ging die Partie mit 2 : 0 für den Tabellenführer in die Pause.

Zuversichtlich auf Ergebnisverbesserung hoffend gingen die Fredersdorf-Vogelsdorfer mit offensivem Spiel in die zweite Halbzeit. Dänhardts Schuss im Strafraum der Gastgeber bekam Keeper Hinkelmann (57.) noch mit einer Fußspitze, zur folgenden Ecke. Auch dieser TSG-Eckball führte zu einen Konter der Altlandsberger, doch ohne Folgen des Spielergebnisses.

Das Aufbäumen der Gäste führte zu weiteren Gegenangriffen der Heimmannschaft und beim "Rüberhalten" im Zweikampf, des stets aufmerksamen Martin Kinder, pfiff der Schiedsrichter Freistoss und verwarnte den Fredersdorf-Vogelsdorfer Abwehrchef. Den von halblinks geschlagenen Freistoss von Habermann parierte Klink zur Ecke, daraus resultierte ein weiterer Eckball nach erneuter Abwehr von Klink und eine folgende Eck von der anderen Seite, die nichts einbrachte.

Die nächsten Spielminuten "gehörten" wieder den Fredersdorf-Vogelsdorfern. Matthieu prüfte Keeper Hinkelmann, der dessen Schuss mit einer Glanzparade abwehrte (62.). Auch den Torschuss von Dänhardt hielt der Keeper fest (63.). Einen TSG-Eckball von Janisch hereingebracht (64.) köpfte Bruse auf's MTV-Tor. Ein Altlandsberger Spieler kratzte das Leder noch von der Torlinie und verhinderte damit einen vermeintlichen Anschlusstreffer.

Ernüchternd für die Gäste folgte das 3 : 0 durch einen Freistoss von Habermann. Ein Pfiff des Schiedsrichters bei einem Zweikampf mit Weber liess das zweite Standardtor der Hausherren folgen. Habermann traf "bilderbuchmässig" in den linken Winkel des Tores.

Es folgten einige Spielerwechsel auf beiden Seiten und die Gäste versuchten wenigstens noch einen Ehrentreffer zu erzielen. Einen Freistoss von Ziemann hielt Altlandsbergs Keeper sicher (75.). Bei den offensiven Bemühungen konnten die Altlandsberger im Gegenpressing den Ball abfangen und über den eingewechselten Tino Säger, der Borowski im Strafraum freispielte, das 4 : 0 erzielen. Borowski hatte Keeper Klink beim Vorbeilaufen und Einschieben keine Chance gelassen. Etwas später verzog Borowski noch einmal knapp am Gästetor vorbei (85.) und in der Nachspielzeit krönte Säger mit abschliessendem Schuss in den linken Torwinkel aus dem Lauf heraus das Spiel seiner Mannschaft.

Nächsten Samstag haben die Fredersdorf-Vogelsdorfer spielfrei und die Altlandsberger treten beim Schlusslicht Rot-Weiß Reitwein an, die in zwei Wochen dann zur TSG nach Fredersdorf reisen müssen (am 29.10.22, bereits um 14:00 Uhr).