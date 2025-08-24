TSG mit gelungenem Liga-Start in die Saison 2025/26

Bei wechselhaftem Wetter mit beginnenden Regenschauern und starkem Sonnenschein in Halbzeit Zwei, entschied die Gästeelf am Ende die Partie zu ihren Gunsten. Die Heimelf aus Gosen überlies nach der Pause den Fredersdorf-Vogelsdorfern immer mehr den Ball. Dadurch wurde es eine Frage der Zeit, wann die Spielentscheidung eintreten konnte.

Der dritte Eckball für die Gosener, bei dem die TSG Hintermannschaft nur Spalier stand, wurde von Phil Kusche zum 1 : 0 in die Tormaschen geköpft. Doch auch die TSG-Elf hatte ihren kopfballstarken Jastin Heller dabei, der eine Rechtsflanke von Spielführer Paul Ziemann zum 1 : 1 Ausgleich einschädelte.

In der ersten Spielhälfte sahen die knapp 60 Zuschauer im Stadion am Müggelpark in Gosen ein spannendes Aufeinandertreffen. Abtasten war nicht zu erkennen und der erste Torschuss von Marc Maiwald wurde mit starker Parade von Gosens Torwart Steffen Seiring glänzend gemeistert. Auf der anderen Seite half der Pfosten des Fredersdorf-Vogelsdorfer Tores vor einen möglichen Rückstand der Gäste.

Erleichterung bei der Gästeelf, aber kein fehlender Kampfeswille bei den Hausherren. Denn besonders Florian Schenk sein Geschoss (30. min.), dass zu zentral auf TSG Keeper Leonard Pries traf und zwei weitere Freistossgelegenheiten von Maximilian Dorn, die aus der TSG-Box geklärt wurden, bezeugten erneute Gefahr.

Bei den Gästen setzte sich Tim Bieder vor dem Gosener Strafraum durch, doch sein Schuss (37.) hielt Seiring fest. Auch Maiwalds Torschuss aus der Drehung, nach Ablage von Anthony Scheib hielt der starke Keeper der Hausherren (40.). Es folgte jedoch eine Unsicherheit im Sechszehner bei der Gosener Hintermannschaft, als das Leder noch vor Eingreifen ihres Keepers an der Grundlinie, Fredersdorfs Ziemann zu Scheib zurückspielte und der vorjährige TSG-Torjäger auch diesmal wieder sofort abschliessen konnte. Sein Treffer zum 1 : 2 war damit die Pausenführung für die Gäste.

Mit der Hereinnahme von Fabian Lihsa zur zweiten Hälfte, den Trainer Timo Kornheim nach seinem Urlaub, noch eine kurze Pause gegönnt hatte, wurde das Spiel der Gäste noch kreativer. Gleich zu Beginn rettete ein Abwehrspieler Gosens auf deren Torlinie. Eine weitere Parade von Seiring beim Distanzschuss von Bieder (48.) bewies Entschlossenheit der Gäste, unbedingt ein entscheidendes Tor zu erzielen.

Auch einen Linkshammer aus der Ferne von Marc Antonius Eiling parierte der überragende Keeper der Gosener (60.). Als dann Lihsa aus dem eigenen Halbfeld nach einem Entlastungs-Angriff der Gosener das Leder nach vorn spielte und Fredersdorfs Neuzugang Felix Greulich noch vor der Mittellinie den Ball aufnahm und damit Richtung Gosener Tor zulief, vermutete jeder Betrachter eine fallende Entscheidung. Doch mit einer Superparade entschärfte Seiring den starken Abschluss Greulichs zur Ecke (64.).

Inzwischen brachte TSG-Trainer Kornheim mit Jo Bauer, Jared Hauck und Florian Radeke frische Kräfte von seiner Auswechselbank. Hauck überlief seinen Gegenüber an der linken Aussenbahn und seine Ball-Hereingabe auf Lihsa, legte der dribblestarke Allrunder auf den in besserer Schussposition laufenden Radeke, der an den sehr guten Gosener Torwart vorbei zum 1 : 3 ins Netz traf.

Kurz vor Spielschuss zischte ein direkter Freistoss von Lihsa knapp über den Gosener Torbalken und auf der anderen Seite holte der junge hochgewachsene Ole Mann für die Gosener noch einen Eckball heraus, der nichts einbrachte.

Nächste Woche müssen die Gosener zum starken MSV Rüdersdorf und die TSG-Elf erwartet den ersten Spitzenreiter dieser Saison, den FV Blau-Weiß 90 Briesen II an diesen Samstag, den 30. August 2025.