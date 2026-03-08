TSG mit Entschlossenheit zum Erfolg in Briesen

Rückrundenstart bei herrlichem Sonnenwetter mit den Rot-Weissen aus Fredersdorf-Vogelsdorf im sehr schönen Siegmund-Balzer-Waldstadion in Briesen / Mark. Mit kompaktem Team von 18 Spielern reiste die TSG-Elf von Trainer Timo Kornheim zum 14. Spieltag in der Kreisliga-Nord zum Gastgeber FV Blau-Weiß Briesen II. Die Gastgeber gaben sich erstaunt von der "Überzahl" der Ankommenden.

Doch spätestens ab "jetzt" übernahmen die derzeitigen Tabellenführer mit dynamischen Spielzügen die Regie der Begegnung. Bewiesen auch mit acht Eckbällen bis zur Pause ihren starken Willen in Führung zu gehen. Doch hellwach konnte Briesens Torwart mit Paraden gegen den Torschuss von Marc Maiwald (18.) und einem Abschluss von Arthur Tabler "Einschläge" verhindern. Doch einen Distanzschuss von Marc Antonius Eiling klatschte er nur nach vorn ab, den Tabler im Nachschuss ins Tor wuchtete (20.). Schiedsrichterin Rebecca Labus (Groß Lindow) entschied hier auf Abseits (?).

Leichtsinnig beginnend leistete sich die Fredersdorf-Vogelsdorfer Hintermannschaft beim ungenauen Passspiel im versuchten Spielaufbau erste Gegengefahr mit folgendem Eindringen in ihren Strafraum von Briesens Hagen Brym, dessen Abschluss der aufmerksame Torwart Leonard Pries jedoch hielt (5. min.). Nur drei Minuten später hatte TSG-Innenverteidiger Jastin Heller den vom vorherigen Angriffsversuch noch nicht umgekehrten Briesener Rene Margraff gedanklich nicht hinter sich vermutet, als er zu seinem eigenen Torwart das Leder zurückspielte. Im letzten Moment konnte sein Mitspieler Sean Röhl dem überraschten Briesener noch vom Ball trennen.

Eine geschlagene Ecke von Fredersdorf-Vogelsdorfs Anthony Scheib faustete Briesens Keeper aus seinem "Kasten" und den anschliessenden Torschuss von Tabler kratzte der eigentliche Briesener Angreifer Margraff von der Torlinie neben seines geschlagenen Torwartes (29.) Auch Fabian Lihsas Geschoss (34.) lenkte Briesens Keeper noch zur Ecke. Erneute Großtat vom Torwart, als er Tablers nächsten Abschluss noch beim "Raunen der Zuschauer" aus dem Dreiangel seines gehüteten Tores zu Ecke herausboxte. Es blieb beim "zu Null" zur Pause !

Im zweiten Abschnitt des Spieles hatte Margraff einen Freistoss von halblinks am Fredersdorfer Tor vorbeigeschossen (50.) und stark abseitsverdächtig in Keeper Pries seinen Meister, als er einen langen Flankenwechsel aufnahm und in den Strafraum drang (53.)

Doch nun waren die Gäste wieder im Angriffmodus. Scheib ging im Dribbling auf der rechten Seite vorbei und sein Schuss wurde erneut zur Ecke abgewehrt (55.). Im nächsten Versuch gelang die von den Rot-Weissen lang ersehnte Führung, als sich Eiling auf der linken Seite durchsetzte und von der Strafraumgrenze in den Innenraum passte, wobei Stefan Vrazilov im Rettungsversuch seinen Keeper am kurzen Pfosten zum 0 : 1 überwandte.

Fredersdorf-Vogelsdorfs Trainergespann Timo Kornheim und Andreas Pries nahmen nun einen Spielerwechsel vor und brachten mit Tim Bieder, Jo Bauer und Kilian Spick gleich drei "Frische" in die Partie. Auch Briesens Trainer Chris Krüger wechselte Alois Huth ein. Keine fünf Minuten später sorgte der eingewechselte Spick mit seinem Solo im Dribbling über die rechte Spielhälfte zum vorentscheidenen Siegtreffer. Seinen Rückpass von der Grundlinie zu Maiwald, hämmerte der Fredersdorf-Vogelsdorfer Torjäger volley zum 0 : 2 ins vom Keeper entlegene Toreck. Ein weiteres Solo von Lihsa konnte Briesens Keeper ins Seitenaus parieren und weitere Höhepunkte blieben bis zum Schlusspfiff aus.

Nächste Woche erwartet die TSG Elf mit den Gosenern und ihrem Fredersdorfer Extrainer Dennis Greger, den nächsten Gegner in der Rückrunde. Briesens Team tritt beim Reichenberger SV an (beide 14.3.26 um 15 : 00 Uhr).