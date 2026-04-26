TSG mit "2 Roten Karten" in der Aufholjagd

Auf dem Kunstrasen in Seelow erspielte sich der Gastgeber einen überraschend großen Vorsprung mit drei Treffern bis zur Halbzeitpause. Mit Zuversicht auf Besserung kamen die Gäste aus Fredersdorf nach Wiederanpfiff offensiver ins Spiel. Doch mit einem Seelower Konter und folgendem vierten Treffer schien die Partie entschieden zu sein ? Allerdings folgte weitere Aufholjagd der Fredersdorf-Vogelsdorfer, denen am Ende mit zwei Toren, aber auch mit zwei "Roten Karten" ein bitterer Abgang übrig blieb.

Die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf verlor nun ihren ersten Tabellenplatz an den SV Prötzel und erwartet nächste Woche die kampfstarken Rauener, während Victoria am 2. Mai beim Reichenberger SV antritt.