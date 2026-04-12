TSG: "Meine Spieler haben schnell die richtige Reaktion gezeigt"

– Foto: Zafer Hosman

Was für ein Statement im FRITZ-Sportpark: Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat am gestrigen Samstag bei strahlendem Sonnenschein eine starke Reaktion gezeigt und in der Verbandsliga den SV Fellbach mit 5:1 (2:1) besiegt. Nach einem frühen Rückstand fand die Mannschaft von Trainer Patrick Faber schnell in ihren Rhythmus, dominierte weite Teile der Partie und belohnte sich mit fünf Treffern.

Die Antwort der Gastgeber fiel prompt aus: Die TSG übernahm das Kommando, gewann viele zweite Bälle und erspielte sich Chance um Chance. Besonders bei Standardsituationen setzte das Team Akzente – zur Pause stand es bei den Eckbällen 8:1 für die TSG.

Dabei begann die Partie aus TSG-Sicht alles andere als optimal: Bereits in der sechsten Minute ging Fellbach nach einem schnellen Angriff über links durch Torben Hohloch mit 0:1 in Führung. Die TSG ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, erhöhte spürbar die Intensität und drängte den Gast zunehmend in dessen Hälfte.

Doppelschlag vor der Pause: Ruth gleicht aus, Zahner dreht das Spiel

„Meine Spieler haben schnell die richtige Reaktion gezeigt“, lobte TSG-Trainer Patrick Faber nach Abpfiff. In der 13. Minute zahlte sich der Druck erstmals aus: Nach einer scharf getretenen Ecke von Kapitän Nicola Zahner wuchtete Tim Ruth den Ball am ersten Pfosten zum 1:1 ins Netz. Nur acht Minuten später drehte die TSG die Partie komplett: Zahner verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern direkt zum 2:1 (21.). Fellbach kam in der ersten Halbzeit nur noch selten zu Entlastung – die TSG blieb spielbestimmend.

Nach dem Seitenwechsel legte die TSG den perfekten Start hin: Gerade einmal 40 Sekunden waren gespielt, als Damjan Bucan den startenden Jermain Ibrahim in Szene setzte. Der Angreifer behauptete sich gegen mehrere Gegenspieler und erhöhte auf 3:1 (46.). Die Hausherren blieben am Drücker – und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent. Nach einer Flanke von links war erneut Tim Ruth zur Stelle und traf zum 4:1 (60.).

Schlusspunkt in Minute 88: Ibrahim trifft sehenswert

Den Schlusspunkt setzte Ibrahim in der 88. Minute mit einem feinen Lupfer aus rund 22 Metern zum 5:1. Zuvor hatte sich Fellbachs Alban Kastrati nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz verabschieden müssen. Die TSG brachte den Vorsprung in der Schlussphase souverän über die Zeit und feierte einen in dieser Deutlichkeit verdienten Heimsieg.