 2026-04-10T07:15:08.667Z

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TSG: "Meine Spieler haben schnell die richtige Reaktion gezeigt"

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach dreht im heimischen FRITZ-Sportpark einen frühen 0:1-Rückstand in ein 5:1. Das Team von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder klettert dank dieses Dreiers gegen den direkten Tabellennachbarn SV Fellbach auf Rang sieben in der Verbandsliga.

von pm · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Zafer Hosman

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Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Hofherrnw.

Was für ein Statement im FRITZ-Sportpark: Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat am gestrigen Samstag bei strahlendem Sonnenschein eine starke Reaktion gezeigt und in der Verbandsliga den SV Fellbach mit 5:1 (2:1) besiegt. Nach einem frühen Rückstand fand die Mannschaft von Trainer Patrick Faber schnell in ihren Rhythmus, dominierte weite Teile der Partie und belohnte sich mit fünf Treffern.

Gestern, 15:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
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Dabei begann die Partie aus TSG-Sicht alles andere als optimal: Bereits in der sechsten Minute ging Fellbach nach einem schnellen Angriff über links durch Torben Hohloch mit 0:1 in Führung. Die TSG ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, erhöhte spürbar die Intensität und drängte den Gast zunehmend in dessen Hälfte.

Die Antwort der Gastgeber fiel prompt aus: Die TSG übernahm das Kommando, gewann viele zweite Bälle und erspielte sich Chance um Chance. Besonders bei Standardsituationen setzte das Team Akzente – zur Pause stand es bei den Eckbällen 8:1 für die TSG.

Doppelschlag vor der Pause: Ruth gleicht aus, Zahner dreht das Spiel

„Meine Spieler haben schnell die richtige Reaktion gezeigt“, lobte TSG-Trainer Patrick Faber nach Abpfiff. In der 13. Minute zahlte sich der Druck erstmals aus: Nach einer scharf getretenen Ecke von Kapitän Nicola Zahner wuchtete Tim Ruth den Ball am ersten Pfosten zum 1:1 ins Netz. Nur acht Minuten später drehte die TSG die Partie komplett: Zahner verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern direkt zum 2:1 (21.). Fellbach kam in der ersten Halbzeit nur noch selten zu Entlastung – die TSG blieb spielbestimmend.

Nach dem Seitenwechsel legte die TSG den perfekten Start hin: Gerade einmal 40 Sekunden waren gespielt, als Damjan Bucan den startenden Jermain Ibrahim in Szene setzte. Der Angreifer behauptete sich gegen mehrere Gegenspieler und erhöhte auf 3:1 (46.). Die Hausherren blieben am Drücker – und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent. Nach einer Flanke von links war erneut Tim Ruth zur Stelle und traf zum 4:1 (60.).

Schlusspunkt in Minute 88: Ibrahim trifft sehenswert

Den Schlusspunkt setzte Ibrahim in der 88. Minute mit einem feinen Lupfer aus rund 22 Metern zum 5:1. Zuvor hatte sich Fellbachs Alban Kastrati nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz verabschieden müssen. Die TSG brachte den Vorsprung in der Schlussphase souverän über die Zeit und feierte einen in dieser Deutlichkeit verdienten Heimsieg.