TSG Matchwinner Marc Maiwald

TSG-Ballführender Jo Bauer, hinten Jastin Heller – Foto: Julia Gottschalk

Die Rauener reisten ohne ihren etatmässigen Kapitän Marcus Wagner an und Gastgeber Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf musste auf die beiden "Rot gesperrten" Stammspieler Marc Antonius Eiling und Sean Röhl antreten. Ausserdem fehlten Allrounder Fabian Lihsa und TSG Kapitän Paul Ziemann !

In Rauens Hintermannschaft kontrollierte besonders Marc Valentin Schrape mit Übersicht das Abdichten gegen die anstürmenden Hausherren, gemeinsam mit dem zurückgezogenen Michele Hähnlein, der in der ersten Halbzeit stark defensiv agierte. Das Mittelfeld behaupteten die Fredersdorf-Vogelsdorfer Jo Bauer und Bieder, schuß - und laufstark bei sicherem Passspiel.

In der ersten Viertelstunde der Partie wurden die Angreifer auf beiden Seiten gut markiert und es kam zu Freistössen für die Gäste (6. min.) und der TSG-Elf (7. und 13.). Wobei Rauens Keeper Christian Roggisch die Schüsse von Arthur Tabler und Tim Bieder festhielt.

Vor der gegebenen "Hitze"-Trinkpause von Schiedsrichter Maik Rekasch entschärfte Torwart Roggisch einen Distanzschuss von Bauer. Nach der kurzen Auszeit schickte Bieder den flinken Marc Maiwald auf Linksaussen in Richtung Box, der von Hähnlein beim Versuch des Vorbeilaufens auf der Strafraumbegrenzung gefoult wurde. Elfmeterpfiff gegen die Gäste ! Doch Keeper Roggisch meisterte auch den Foulelfmeter von Bieder.

Der Druck der Gastgeber wurde stärker und dem ersten Eckball folgte Torgefahr mit dem Kopfball von Jastin Heller, der im Fünfmeterraum abgewehrt wurde und Maurice Völckert vor die Brust sprang, wobei Maiwald nicht lange fackelte und das Leder, noch leicht abgefälscht zum 1 : 0 ins Tor schoss.

TSG-Schreckmoment vor der Halbzeitpause, als Max Hegewald einen sicher geglaubten Ball etwas zu knapp seinem Torwart Leonard Pries zurückspielte, doch Rauens Angreifer erwischte das Leder nicht optimal, dass Pries die Chance reaktionsschnell verhinderte.

Gleich nach Wiederbeginn hatte Florian Ottomann nach Eckball von Tabler, den von Kilian Spick an der Grundlinie durchdribbelnd folgenden Pass beinahe ins Tor getroffen, doch das Aussennetz "winkte" vorbei. Auch Bauers Distanzschuss (51.) und Maiwalds Abschluss (57.) "pfiffen" knapp über's Gebälk des Rauener Tores.

Für Rauens Entlastung sorgte ein Angriff über einen Einwurf von rechter Auslinie auf den inzwischen verstärkt im Angriff auftauchenden Hähnlein, der jedoch den Ball über das TSG-Tor verschoss (60.). Im folgenden Angriff, den Hegewald einleitete und auf Völckert flankte, konnte der Kopfball des kräftigen Angreifers noch von Torwart Roggisch gehalten werden.

Fredersdorf-Vogelsdorfs Trainer Timo Kornheim brachte mit Phil Dümling und etwas später mit Felix Greulich zwei frische Spieler. Greulich's erste "Tat" nach Zuspiel Tablers von der Grundlinie Richtung Box abschliessend, ging längs am Rauener Tor vorbei. Doch beim nächsten Angriff gelang dem Fredersdorfer Torjäger Maiwald über rechts ein fulminanter Treffer, als dessen Schuss an der Querlatte lang rollend in den hinteren Winkel des Tores zum 2 : 0 einschlug !

Rauens Hähnlein hätte am Ende für sein Team verkürzen können, als er jedoch vor dem TSG Strafraum Torwart Pries nicht überwinden konnte und der Nachschuss über's Tor flog. Nach der Begegnung zeigte Schiedsrichter Rekasch dem Rauener Trainer Marcel Niespodziany den "Gelb-Roten Karton", als dieser noch nach Verwarnung Rekasch's, nachklatschte.

Nächsten Samstag wird es für die Fredersdorf-Vogelsdorfer nicht einfacher, denn die Elf muss zu den Tabellennachbarn in Gartenstadt. Rauen empfängt schon am Freitag Abend (19:30 Uhr) die Reserveelf von der SG Bruchmühle.