TSG Mainz-Bretzenheim II siegt 4:1 gegen den FV Budenheim

Mit einem Paukenschlag begann das Spiel. Bereits in der 3. Minute erzielte Simon Höss nach Vorarbeit von Rakeem Bott und Dennis Müller die frühe Führung. In einer phasenweise hitzigen 1. Halbzeit konnte Budenheim durch Safak Polat in der 30. Minute den Ausgleich erzielen. Doch die Mannen um Trainer Rauf Acar zeigten sich unbeeindruckt und Rakeem Bott konnte nach feinem Doppelpass im Strafraum mit Dennis Müller in der 33. Minute zur insgesamt verdienten 2:1 Pausenführung einschieben. Nach der Pause konnten die Budenheimer dann allerdings nicht mehr das Tempo der TSG Bretzenheim gehen. Die TSG dominierte nun das Spiel nach Belieben und weitere Tore waren die Folge. Moritz Wrana in der 65. Minute mit einem technisch perfektem Volleyschuss aus 16 Metern nach Kopfballauflage von Dennis Müller sowie der an diesem Tage nicht zu stoppende Flügelflitzer Rakeem Bott in der 67. Minute erhöhten auf den auch in dieser Höhe verdienten 4:1 Endstand. Der Budenheimer Vincent Weiss sah dann noch in der 68. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.