TSG Lübbenau zündet ein Torfeuerwerk und auch eine Spielwertung

SV Grün-Weiß Annahütte – TSG Lübbenau 63 1:6

Die Gäste aus Lübbenau dominierten die Partie deutlich. Ricardo Kindler erzielte mit einem Viererpack (26., 78., 82., 83., 89.) fast im Alleingang den Kantersieg. Maciej Szaton traf in der 38. Minute ebenfalls für die TSG, bevor er in der 79. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Niklas Neumann gelang in der 43. Minute der einzige Treffer für Annahütte.

ESV Lok Falkenberg – SV Blau-Weiß Lindenau 3:2

Ein abwechslungsreiches Spiel boten beide Teams in Falkenberg. Die Gäste gingen durch Etienne Pfeiffer früh in Führung (7.), doch Max Rieger drehte die Partie mit einem Doppelpack (8., 29.). Antonio Busch erhöhte in der 79. Minute auf 3:1, ehe Justin Engelmann in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte. In der 90. Minute sah Tobias Heyde von Lok Falkenberg Gelb-Rot.

SpVgg Finsterwalde – SV Germania 1910 Ruhland 5:1

Die Hausherren zeigten sich torhungrig. Zwar ging Ruhland früh durch Andi Posselt (7.) in Führung, doch Finsterwalde schlug zurück: Bilal Ibragimov (11.) und Tayfun Güles (16.) drehten die Partie schnell. Bastian Markus (38.), Denny Klinkmüller (67.) und Tobias Riese (74.) sorgten am Ende für einen klaren und verdienten 5:1-Erfolg.

SV Wacker 21 Schönwalde – SV Eintracht Ortrand 1:4

Eintracht Ortrand feierte einen souveränen Auswärtssieg. Ein Eigentor von Felix Knappe brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung. Jonas Breschke glich zwar in der 54. Minute aus, doch Ortrand konterte stark: Tamino Polka (71.), Leon Domenik Wiedner (87.) und Laurens Engelmann (90.+6) sorgten für den deutlichen Auswärtserfolg.

SV Askania Schipkau – FC Sängerstadt Finsterwalde 1:4

Die Gäste aus Finsterwalde ließen Schipkau keine Chance. Bodo Bönigk traf in der 39. Minute zur Führung, bevor zwei Eigentore von Richard Granse (47., 77.) den Rückstand der Gastgeber vergrößerten. Tommi Lee Nolte (49.) konnte zwar zwischenzeitlich verkürzen, doch Sascha Gutsche (82.) setzte den Schlusspunkt zum 1:4.

SSV Alemannia Altdöbern – SV 1885 Golßen 1:1

Eine ausgeglichene Partie endete mit einer Punkteteilung. Philipp Jacob traf in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor zur Führung der Alemannia, konnte aber sieben Minuten später selbst den Ausgleich für Golßen erzielen (76.).

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Grün-Weiß Lübben II 2:0/Wertung

Das Spiel wurde zugunsten von Blau-Weiß Lichterfeld gewertet.