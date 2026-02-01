TSG Lübbenau krönt sich – Freizeit Oase Cup mit spätem Höhepunkt Knappes Finale beim heutigen Hallenturnier des SV Blau-Weiß Lubolz von red · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSG Lübbenau

Der Freizeit Oase Cup des SV Blau-Weiß Lubolz hat am heutigen Sonntag in der Lübbener Mehrzweckhalle „Blaues Wunder“ einen intensiven und emotionalen Hallenfußballnachmittag geboten. Acht Herrenmannschaften lieferten sich in zwei Gruppen und einer anschließenden K.-o.-Phase zahlreiche enge Duelle. Am Ende setzte sich die TSG Lübbenau 63 im Finale durch und sicherte sich den Turniersieg. Der Weg dorthin war geprägt von knappen Ergebnissen, Neunmeterschießen und klaren Entscheidungen in den Platzierungsspielen.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. SpG Lübben/Schlepzig dominiert Gruppe A

In der Gruppe A setzte sich die SpG Lübben/Schlepzig souverän durch. Drei Siege aus drei Spielen, neun Punkte sowie ein Torverhältnis von 5:1 bedeuteten Platz eins. Erfolge gegen Dissenchen/Haasow, Blau-Weiß Lubolz und Eintracht Wittmannsdorf unterstrichen die Stabilität der Spielgemeinschaft. Dahinter entwickelte sich ein enger Kampf um Rang zwei. Die SpG Dissenchen/Haasow kam auf vier Punkte und sicherte sich den Halbfinaleinzug. Gastgeber Blau-Weiß Lubolz belegte mit drei Punkten Rang drei, Wittmannsdorf blieb Letzter.

TSG Lübbenau 63 behauptet sich in Gruppe B

In der Gruppe B setzte sich die TSG Lübbenau 63 an die Spitze. Sieben Punkte aus drei Spielen und nur ein Gegentor bedeuteten Platz eins. Siege gegen Straupitz und Lubolz Weiß sowie ein Remis gegen Groß Leuthen/Gröditsch legten die Grundlage. Der FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 folgte mit fünf Punkten auf Rang zwei. Straupitz und Lubolz Weiß mussten sich mit den hinteren Plätzen begnügen. Halbfinals bringen Wendungen

In den Halbfinals verdichtete sich der Wettbewerb spürbar. Die SpG Dissenchen/Haasow verliert mit 1:3 gegen die TSG Lübbenau 63. Im zweiten Halbfinale trennten sich die SpG Lübben/Schlepzig und der FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 nach regulärer Spielzeit unentschieden, ehe Groß Leuthen das Neunmeterschießen mit 3:2 für sich entschied und das Endspiel erreichte.

Platzierungsspiele mit klaren Ergebnissen

In den Platzierungsspielen zeigte sich die Belastung des Turniers. Wittmannsdorf gewann das Spiel um Platz sieben gegen Lubolz Weiß. Im Spiel um Platz fünf setzte sich Straupitz knapp gegen Blau-Weiß Lubolz durch und sicherte sich Rang fünf. Deutliche Entscheidung im Spiel um Platz drei

Das Spiel um Platz drei brachte eine klare Rollenverteilung. Die SpG Lübben/Schlepzig besiegte die SpG Dissenchen/Haasow deutlich mit 5:0 und beendete das Turnier mit einem klaren Erfolgserlebnis. Ein Finale mit knapper Entscheidung

Im Endspiel trafen die TSG Lübbenau 63 und der FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 aufeinander. Lübbenau setzte sich mit 1:0 durch und krönte einen konstanten Turnierauftritt mit dem Turniersieg. Die Defensive hielt stand, die wenigen Chancen wurden konsequent genutzt.