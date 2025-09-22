 2025-09-22T14:30:02.114Z

Allgemeines
– Foto: Matthias Neumann

TSG Lübbenau gewinnt 7:1, Wacker Motzen mit 8:0-Schützenfest

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

Dahme/Fläming-Liga
Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV Grün-Weiß Lübben II – SV Wacker 21 Schönwalde 0:2/Wertung
Das Spiel wurde mit 2:0 für Schönwalde gewertet.

TSG Lübbenau 63 – SV Askania Schipkau 7:1
Vor 44 Zuschauern rollte die Tormaschine der TSG Lübbenau. Bereits in der 11. Minute verwandelte Martin Friedrich einen Handelfmeter, nur drei Minuten später legte Pascal Lehmann das 2:0 nach. Leonard Wenske erhöhte in der 39. Minute, ehe Ricardo Kindler (56.) und erneut Wenske per Foulelfmeter (58.) die Führung ausbauten. Bohdan Chukrii verkürzte in der 62. Minute auf 5:1, doch die Gastgeber hatten noch Antworten: Justin Rossello (66.) und Mihai-Alexandru Chiteala (86.) sorgten für den klaren 7:1-Endstand.

SV 1885 Golßen – ESV Lok Falkenberg 3:1
Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung vor 42 Zuschauern. Philipp Jacob brachte Golßen in der 14. Minute in Führung, doch Antonio Busch glich nur sieben Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit stellten Niklas Stelter (70.) und Sven Wolf per Foulelfmeter (78.) die Weichen endgültig auf Heimsieg.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Blau-Weiß Lindenau 1:3
Vor 155 Zuschauern begann Finsterwalde stark: Calvin Jentzsch traf in der 24. Minute zur Führung. Nach der Pause drehte Lindenau die Partie. Justin Gewiss glich in der 48. Minute aus, Etienne Pfeiffer brachte die Gäste in der 84. Minute erstmals in Führung. In der Nachspielzeit machte Gewiss mit seinem zweiten Treffer (90.+1) alles klar.

SV Eintracht Ortrand – SpVgg Finsterwalde 1:4
Ortrand ging in der 37. Minute durch Laurens Engelmann in Führung. Doch nach der Pause kippte das Spiel komplett. Magnus Bock (48.) und David Schmidt, der gleich doppelt traf (48., 65.), brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Tom Plewka setzte in der 75. Minute den Schlusspunkt zum 1:4.

SV Germania 1910 Ruhland – SSV Alemannia Altdöbern 0:5
Die 44 Zuschauer erlebten einen überzeugenden Auftritt der Gäste. Chris Hahn eröffnete in der 38. Minute, ehe Florian Franke binnen zwei Treffern (40., 66.) für klare Verhältnisse sorgte. Ron Herrmann (83.) und Franz Seidel (85.) bauten das Ergebnis zum 0:5 aus.

SV Grün-Weiß Annahütte – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 6:2
Vor 140 Zuschauern spielte Annahütte groß auf. Markus Penz eröffnete in der 11. Minute und legte in der 40. Minute nach. Dazwischen hatten Niklas Neumann (17.) und Tom Thiele (21.) die Führung bereits ausgebaut. Stefan Richter verkürzte in der 64. Minute für die Gäste, doch Neumann (74.) stellte den alten Abstand wieder her. Julian Pötschick traf in der 81. Minute noch einmal für Lichterfeld, ehe Penz in der 86. Minute seinen dritten Treffer erzielte. In der Nachspielzeit vergab Richter zudem einen Foulelfmeter – Fabian Gautsch im Annahütter Tor parierte. Ein verdienter 6:2-Heimsieg.

Dahme/Fläming-Liga

SG Wacker Motzen – Ruhlsdorfer BC 1923 8:0
Die SG Wacker Motzen feierte ein wahres Schützenfest. Felix Esther eröffnete in der 20. Minute und legte nach nur wenigen Minuten nach, ehe Johannes Ebert in der 24. Minute das 2:0 markierte. Nach der Pause brach der Widerstand der Gäste vollends: Erneut Felix Esther (59.), Ruben Petereins (60.), Heiko Melchior (74.), Lins-Eric Kulikowski (81.), Marcus Schulz (85.) und schließlich Vladimir Stoyanow Kondzhov (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

SV Teupitz/Groß Köris – Heideseer Sportverein 0:3
Die Gäste aus Heidesee setzten ihre Serie fort und blieben auch in Teupitz souverän. Max Corte traf in der 24. Minute zum 0:1, ehe Mike Gaedicke mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 64. Minute nachlegte. In der Nachspielzeit machte Gaedicke mit seinem zweiten Treffer (90.+1) den Deckel auf die Partie.

RSV Waltersdorf 1909 – SV Rangsdorf 28 3:6
Vor 72 Zuschauern entwickelte sich ein Torfestival. Lukas Wetzel brachte Rangsdorf in der 20. Minute in Führung, Christian Semke glich sieben Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit drückten die Gäste aufs Tempo: Dario Fränkel (59.), erneut Lukas Wetzel (62.), Justin Plura (78.) und Marcel Mierow (86.) stellten auf 1:5. Zwar verkürzte Dennis Meng in der 68. Minute sowie Meikel Sinnen in der Nachspielzeit (90.+2), doch Dario Fränkel setzte nur eine Minute später (90.+3) den Schlusspunkt zum 3:6.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 2:1
Ein dramatisches Spiel endete mit einem späten Heimsieg. Adrian Hinrichs traf bereits in der 8. Minute zur Führung, die Dominik Engelage in der 29. Minute ausglich. Als alles nach einem Unentschieden aussah, schlug Joel Steinke in der 90.+2 Minute zu und sicherte Preußen die drei Punkte.

SV Siethen 1977 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 7:0
Siethen überrollte den Gegner von Beginn an. Florian Kase eröffnete bereits in der 7. Minute und erhöhte nach einer halben Stunde erneut (34.). Clemens Lindinger glänzte mit gleich vier Treffern (24., 68., 87., 90.), während William Hermsdorf in der 59. Minute traf. Ein klarer 7:0-Heimsieg stand am Ende auf der Anzeigetafel.

SG Aufbau Halbe – Ludwigsfelder FC II 0:6
Die Gäste aus Ludwigsfelde dominierten die Partie nach Belieben. Ein Eigentor von Max Ginzel (23.) eröffnete den Torreigen, ehe Leon Barna (35.) und Christian Mewes (48.) nachlegten. Jerry Lutzmann erhöhte in der 57. Minute, bevor Nick Tumele mit einem Doppelpack (64., 84.) den 0:6-Endstand markierte.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SG Niederlehme 1912 4:1
Die Gäste gingen früh durch Thomas Penka (12.) in Führung. Doch in der zweiten Hälfte drehte Dahlewitz die Partie eindrucksvoll: Maurice Blume (63.), Giulian Strauß (73.), Tony Andreas Stoewhaas (82.) und Luca Krüger (90.) sorgten für einen klaren Heimsieg. Überschattet wurde das Spiel von der Roten Karte gegen Julian Holzhüter in der 54. Minute.

SG Großziethen II – SV Zernsdorf 2:0
Die Hausherren blieben kompakt und effektiv. Dennis Hein brachte Großziethen in der 20. Minute in Führung, ehe Marvin Pietschmann in der 83. Minute den 2:0-Endstand erzielte.

