TSG Lübbenau gewinnt 7:1, Wacker Motzen mit 8:0-Schützenfest

SV Grün-Weiß Lübben II – SV Wacker 21 Schönwalde 0:2/Wertung

Das Spiel wurde mit 2:0 für Schönwalde gewertet.

TSG Lübbenau 63 – SV Askania Schipkau 7:1

Vor 44 Zuschauern rollte die Tormaschine der TSG Lübbenau. Bereits in der 11. Minute verwandelte Martin Friedrich einen Handelfmeter, nur drei Minuten später legte Pascal Lehmann das 2:0 nach. Leonard Wenske erhöhte in der 39. Minute, ehe Ricardo Kindler (56.) und erneut Wenske per Foulelfmeter (58.) die Führung ausbauten. Bohdan Chukrii verkürzte in der 62. Minute auf 5:1, doch die Gastgeber hatten noch Antworten: Justin Rossello (66.) und Mihai-Alexandru Chiteala (86.) sorgten für den klaren 7:1-Endstand.

SV 1885 Golßen – ESV Lok Falkenberg 3:1

Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung vor 42 Zuschauern. Philipp Jacob brachte Golßen in der 14. Minute in Führung, doch Antonio Busch glich nur sieben Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit stellten Niklas Stelter (70.) und Sven Wolf per Foulelfmeter (78.) die Weichen endgültig auf Heimsieg.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Blau-Weiß Lindenau 1:3

Vor 155 Zuschauern begann Finsterwalde stark: Calvin Jentzsch traf in der 24. Minute zur Führung. Nach der Pause drehte Lindenau die Partie. Justin Gewiss glich in der 48. Minute aus, Etienne Pfeiffer brachte die Gäste in der 84. Minute erstmals in Führung. In der Nachspielzeit machte Gewiss mit seinem zweiten Treffer (90.+1) alles klar.

SV Eintracht Ortrand – SpVgg Finsterwalde 1:4

Ortrand ging in der 37. Minute durch Laurens Engelmann in Führung. Doch nach der Pause kippte das Spiel komplett. Magnus Bock (48.) und David Schmidt, der gleich doppelt traf (48., 65.), brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Tom Plewka setzte in der 75. Minute den Schlusspunkt zum 1:4.

SV Germania 1910 Ruhland – SSV Alemannia Altdöbern 0:5

Die 44 Zuschauer erlebten einen überzeugenden Auftritt der Gäste. Chris Hahn eröffnete in der 38. Minute, ehe Florian Franke binnen zwei Treffern (40., 66.) für klare Verhältnisse sorgte. Ron Herrmann (83.) und Franz Seidel (85.) bauten das Ergebnis zum 0:5 aus.

SV Grün-Weiß Annahütte – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 6:2

Vor 140 Zuschauern spielte Annahütte groß auf. Markus Penz eröffnete in der 11. Minute und legte in der 40. Minute nach. Dazwischen hatten Niklas Neumann (17.) und Tom Thiele (21.) die Führung bereits ausgebaut. Stefan Richter verkürzte in der 64. Minute für die Gäste, doch Neumann (74.) stellte den alten Abstand wieder her. Julian Pötschick traf in der 81. Minute noch einmal für Lichterfeld, ehe Penz in der 86. Minute seinen dritten Treffer erzielte. In der Nachspielzeit vergab Richter zudem einen Foulelfmeter – Fabian Gautsch im Annahütter Tor parierte. Ein verdienter 6:2-Heimsieg.