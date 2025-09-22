TSG Lübbenau gewinnt 7:1, Wacker Motzen mit 8:0-Schützenfest

SG Wacker Motzen – Ruhlsdorfer BC 1923 8:0
Die SG Wacker Motzen feierte ein wahres Schützenfest. Felix Esther eröffnete in der 20. Minute und legte nach nur wenigen Minuten nach, ehe Johannes Ebert in der 24. Minute das 2:0 markierte. Nach der Pause brach der Widerstand der Gäste vollends: Erneut Felix Esther (59.), Ruben Petereins (60.), Heiko Melchior (74.), Lins-Eric Kulikowski (81.), Marcus Schulz (85.) und schließlich Vladimir Stoyanow Kondzhov (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.
SV Teupitz/Groß Köris – Heideseer Sportverein 0:3
Die Gäste aus Heidesee setzten ihre Serie fort und blieben auch in Teupitz souverän. Max Corte traf in der 24. Minute zum 0:1, ehe Mike Gaedicke mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 64. Minute nachlegte. In der Nachspielzeit machte Gaedicke mit seinem zweiten Treffer (90.+1) den Deckel auf die Partie.
RSV Waltersdorf 1909 – SV Rangsdorf 28 3:6
Vor 72 Zuschauern entwickelte sich ein Torfestival. Lukas Wetzel brachte Rangsdorf in der 20. Minute in Führung, Christian Semke glich sieben Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit drückten die Gäste aufs Tempo: Dario Fränkel (59.), erneut Lukas Wetzel (62.), Justin Plura (78.) und Marcel Mierow (86.) stellten auf 1:5. Zwar verkürzte Dennis Meng in der 68. Minute sowie Meikel Sinnen in der Nachspielzeit (90.+2), doch Dario Fränkel setzte nur eine Minute später (90.+3) den Schlusspunkt zum 3:6.
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 2:1
Ein dramatisches Spiel endete mit einem späten Heimsieg. Adrian Hinrichs traf bereits in der 8. Minute zur Führung, die Dominik Engelage in der 29. Minute ausglich. Als alles nach einem Unentschieden aussah, schlug Joel Steinke in der 90.+2 Minute zu und sicherte Preußen die drei Punkte.
SV Siethen 1977 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 7:0
Siethen überrollte den Gegner von Beginn an. Florian Kase eröffnete bereits in der 7. Minute und erhöhte nach einer halben Stunde erneut (34.). Clemens Lindinger glänzte mit gleich vier Treffern (24., 68., 87., 90.), während William Hermsdorf in der 59. Minute traf. Ein klarer 7:0-Heimsieg stand am Ende auf der Anzeigetafel.
SG Aufbau Halbe – Ludwigsfelder FC II 0:6
Die Gäste aus Ludwigsfelde dominierten die Partie nach Belieben. Ein Eigentor von Max Ginzel (23.) eröffnete den Torreigen, ehe Leon Barna (35.) und Christian Mewes (48.) nachlegten. Jerry Lutzmann erhöhte in der 57. Minute, bevor Nick Tumele mit einem Doppelpack (64., 84.) den 0:6-Endstand markierte.
SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SG Niederlehme 1912 4:1
Die Gäste gingen früh durch Thomas Penka (12.) in Führung. Doch in der zweiten Hälfte drehte Dahlewitz die Partie eindrucksvoll: Maurice Blume (63.), Giulian Strauß (73.), Tony Andreas Stoewhaas (82.) und Luca Krüger (90.) sorgten für einen klaren Heimsieg. Überschattet wurde das Spiel von der Roten Karte gegen Julian Holzhüter in der 54. Minute.
SG Großziethen II – SV Zernsdorf 2:0
Die Hausherren blieben kompakt und effektiv. Dennis Hein brachte Großziethen in der 20. Minute in Führung, ehe Marvin Pietschmann in der 83. Minute den 2:0-Endstand erzielte.