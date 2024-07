TSG Lübbenau: Franz-Aaron Ullrich bringt viel Erfahrung mit

In der Saison 2023/24 spielte Ullrich für den BSV Guben Nord in der Landesklasse Ost Brandenburg und erzielte in 18 Spielen 5 Tore sowie einen Assist. Zuvor war er in der Landesliga Süd Brandenburg aktiv, wo er in der Saison 2022/23 in 30 Spielen 3 Tore und einen Assist beisteuerte. Auch in den vorherigen Spielzeiten zeigte er konstant starke Leistungen und bewies seine Torgefährlichkeit als Verteidiger.

Erfolgreiche Jahre bei BSV Guben Nord