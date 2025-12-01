TSG Lübbenau dreht beim 7:2 auf, Ludwigsfelder FC II siegt klar

SG Wacker Motzen – SV Teupitz/Groß Köris 0:2
In einer umkämpften Partie gelang es den Gästen, nach einer zähen ersten Stunde das Spiel für sich zu entscheiden. In der 65. Minute brachte Lukas Dochan den SV Teupitz/Groß Köris in Führung, ehe Carl-Christopher Wucke nur sechs Minuten später auf 0:2 stellte. Motzen versuchte danach noch einmal ins Spiel zurückzufinden, doch die Gäste verteidigten konsequent und nahmen einen Auswärtssieg mit.
Heideseer Sportverein – SV Rangsdorf 28 4:2
Im Heimspiel erwischte der Heideseer SV den besseren Start: Benjamin Hüttich traf in der 16. Minute zum 1:0, Marco Timo Mizera erhöhte nach der Pause in der 57. Minute auf 2:0. Doch Rangsdorf zeigte Moral – Dennis Kroh (70.) und Marc Gangur (73.) stellten binnen weniger Minuten auf 2:2. Der HSV antwortete jedoch stark: Nils Gustmann traf in der 79. Minute zum 3:2, und Jan Gedicke machte in der Nachspielzeit (90.+2) alles klar.
SG Niederlehme 1912 – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 0:3
Deutsch Wusterhausen präsentierte sich auswärts effektiv. Toni Mruck brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dominik Engelage in der 57. Minute auf 0:2. Den Schlusspunkt setzte Steve Neumann in der 84. Minute. Niederlehme fand offensiv kaum Lösungen und musste sich am Ende klar geschlagen geben.
SV Zernsdorf – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 0:1
Eine enge Begegnung, in der beide Teams lange auf Augenhöhe agierten. Die Entscheidung fiel erst in der 64. Minute, als Gregor Schläfke für die Gäste traf. Zernsdorf stemmte sich gegen die Niederlage, doch Miersdorf/Zeuthen verteidigte den knappen Vorsprung clever bis zum Abpfiff.
SG Aufbau Halbe – SV Siethen 1977 1:1
Die Gäste legten los und gingen in der 22. Minute durch Clemens Lindinger in Führung. Aufbau Halbe blieb jedoch konzentriert und belohnte sich in der 53. Minute, als Emil Munsch den Ausgleich erzielte. Danach entwickelte sich ein enges Duell, in dem beide Mannschaften Chancen hatten, der entscheidende Treffer aber ausblieb.
Ludwigsfelder FC II – Ruhlsdorfer BC 1923 5:1
Ludwigsfelde II zeigte eine beeindruckende Vorstellung und entschied das Spiel früh. Bereits nach zehn Minuten traf Tim Niklas Thielicke zum 1:0, Cedric Zierdt legte zwei Minuten später nach. Patrick Kowalski schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack (20., 23.) weiter in die Höhe, ehe Kaloyan Atanasov in der 32. Minute zum 5:0 traf. Ruhlsdorf kam erst spät durch Noel Bastubbe (85.) zum Ehrentreffer.
SV Blau-Weiß Dahlewitz II – RSV Waltersdorf 1909 3:2
Dahlewitz begann stark und ging durch Dustin Gunnar Miegel in der 22. Minute in Führung. Ein Eigentor von Kenneth Lewerenz (39.) erhöhte sogar auf 2:0. Doch Waltersdorf meldete sich zurück: Christian Semke traf in der 41. Minute zum Anschluss. In einer spannenden Schlussphase stellte Tony Andreas Stoewhaas in der 89. Minute auf 3:1. Waltersdorf kam in der Nachspielzeit durch Christian Semke (90.+2) erneut heran, doch für einen Punkt reichte es nicht mehr.
SG Großziethen II – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 2:1
Großziethen II erwischte den besseren Start: Leon Schmidt traf in der 20. Minute zum 1:0, und Adrian Honardoust erhöhte kurz nach der Pause (47.) auf 2:0. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorn und verkürzten durch Fabian Ihlow in der 85. Minute, doch Großziethen brachte den Sieg über die Zeit.