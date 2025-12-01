TSG Lübbenau dreht beim 7:2 auf, Ludwigsfelder FC II siegt klar

SV 1885 Golßen – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 1:0

Vor 48 Zuschauern entwickelte sich ein ausgeglichenes und intensiv geführtes Spiel, in dem beide Mannschaften defensiv sehr konzentriert agierten. Nach einer torlosen ersten Hälfte setzte Golßen in der 57. Minute den entscheidenden Stich: Jannick Sauer traf und brachte sein Team in Führung. Lichterfeld drängte danach auf den Ausgleich, doch Golßen verteidigte geschlossen und brachte den knappen Heimsieg über die Zeit.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SSV Alemannia Altdöbern 1:3

Die Partie begann rasant: Bereits in der 9. Minute brachte Florian Franke die Gäste aus Altdöbern in Führung. Doch die Antwort des FC Sängerstadt kam schnell, Pedro-Philip Stefan glich in der 15. Minute zum 1:1 aus. Danach blieb das Spiel offen, bis Oliver Hager kurz vor der Halbzeit in der 45. Minute für die erneute Gästeführung sorgte. Finsterwalde drückte in Durchgang zwei, doch in der 87. Minute entschied Chris Hahn mit dem 1:3 die Partie zugunsten der Alemannia.

SV Eintracht Ortrand – SV Askania Schipkau

Das Spiel wurde abgesagt.

ESV Lok Falkenberg – SpVgg Finsterwalde 1:4

Vor 42 Zuschauern brachte Max Rieger Lok Falkenberg in der 36. Minute in Führung. Doch die SpVgg Finsterwalde kam entschlossen aus der Pause und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten. Magnus Bock traf in der 47. Minute zum Ausgleich, ehe Tom Plewka in der 55. Minute das Spiel komplett kippte. Oliver Peschke sorgte mit Treffern in der 76. und 90. Minute für die endgültige Entscheidung und machte den Auswärtssieg deutlich. Kurz vor Schluss sah Tobias Riese der Gäste in der 87. Minute noch die Rote Karte, was am Ergebnis jedoch nichts mehr änderte.

SV Blau-Weiß Lindenau – SV Wacker 21 Schönwalde 4:2

Die Gäste gingen bereits in der 21. Minute per Foulelfmeter durch Dennis Köhler in Führung. Lindenau zeigte sich aber unbeeindruckt und drehte nach der Pause mächtig auf. Etienne Pfeiffer glich in der 48. Minute aus, ehe ein Eigentor von Lukas Stegk in der 58. Minute die Gastgeber erstmals nach vorn brachte. Jakub Uhlir erhöhte in der 62. Minute auf 3:1. Schönwalde verkürzte durch Leon Guckel in der 80. Minute noch einmal, doch Justin Gewiss setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt. In der 86. Minute sah Christopher Neißer bei Lindenau zudem die Gelb-Rote Karte.

TSG Lübbenau 63 – SV Germania 1910 Ruhland 7:2

Eine torreiche Begegnung boten beide Teams den 25 Zuschauern. Philipp Rödel eröffnete den Torreigen in der 6. Minute, gefolgt von Emirhan Ibryams frühem 2:0 in der 15. Minute. Gino Karstädt erhöhte per Foulelfmeter in der 37. Minute auf 3:0. Ruhland kämpfte sich kurz heran, als Moritz Sachse in der 39. Minute traf und ein Eigentor von Leonard Wenske in der 53. Minute das 3:2 brachte. Doch Lübbenau drehte danach richtig auf: Leonard Wenske korrigierte sein Missgeschick mit dem 4:2 (57.), Emirhan Ibryam legte in der 63. Minute nach, und Gino Karstädt machte in der 76. Minute alles klar. Den Schlusspunkt setzte erneut Leonard Wenske in der 79. Minute. Eine starke Offensivvorstellung der Gastgeber.