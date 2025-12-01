 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
TSG Lübbenau dreht beim 7:2 auf, Ludwigsfelder FC II siegt klar

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV 1885 Golßen – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 1:0
Vor 48 Zuschauern entwickelte sich ein ausgeglichenes und intensiv geführtes Spiel, in dem beide Mannschaften defensiv sehr konzentriert agierten. Nach einer torlosen ersten Hälfte setzte Golßen in der 57. Minute den entscheidenden Stich: Jannick Sauer traf und brachte sein Team in Führung. Lichterfeld drängte danach auf den Ausgleich, doch Golßen verteidigte geschlossen und brachte den knappen Heimsieg über die Zeit.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SSV Alemannia Altdöbern 1:3
Die Partie begann rasant: Bereits in der 9. Minute brachte Florian Franke die Gäste aus Altdöbern in Führung. Doch die Antwort des FC Sängerstadt kam schnell, Pedro-Philip Stefan glich in der 15. Minute zum 1:1 aus. Danach blieb das Spiel offen, bis Oliver Hager kurz vor der Halbzeit in der 45. Minute für die erneute Gästeführung sorgte. Finsterwalde drückte in Durchgang zwei, doch in der 87. Minute entschied Chris Hahn mit dem 1:3 die Partie zugunsten der Alemannia.

SV Eintracht Ortrand – SV Askania Schipkau
Das Spiel wurde abgesagt.

ESV Lok Falkenberg – SpVgg Finsterwalde 1:4
Vor 42 Zuschauern brachte Max Rieger Lok Falkenberg in der 36. Minute in Führung. Doch die SpVgg Finsterwalde kam entschlossen aus der Pause und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten. Magnus Bock traf in der 47. Minute zum Ausgleich, ehe Tom Plewka in der 55. Minute das Spiel komplett kippte. Oliver Peschke sorgte mit Treffern in der 76. und 90. Minute für die endgültige Entscheidung und machte den Auswärtssieg deutlich. Kurz vor Schluss sah Tobias Riese der Gäste in der 87. Minute noch die Rote Karte, was am Ergebnis jedoch nichts mehr änderte.

SV Blau-Weiß Lindenau – SV Wacker 21 Schönwalde 4:2
Die Gäste gingen bereits in der 21. Minute per Foulelfmeter durch Dennis Köhler in Führung. Lindenau zeigte sich aber unbeeindruckt und drehte nach der Pause mächtig auf. Etienne Pfeiffer glich in der 48. Minute aus, ehe ein Eigentor von Lukas Stegk in der 58. Minute die Gastgeber erstmals nach vorn brachte. Jakub Uhlir erhöhte in der 62. Minute auf 3:1. Schönwalde verkürzte durch Leon Guckel in der 80. Minute noch einmal, doch Justin Gewiss setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt. In der 86. Minute sah Christopher Neißer bei Lindenau zudem die Gelb-Rote Karte.

TSG Lübbenau 63 – SV Germania 1910 Ruhland 7:2
Eine torreiche Begegnung boten beide Teams den 25 Zuschauern. Philipp Rödel eröffnete den Torreigen in der 6. Minute, gefolgt von Emirhan Ibryams frühem 2:0 in der 15. Minute. Gino Karstädt erhöhte per Foulelfmeter in der 37. Minute auf 3:0. Ruhland kämpfte sich kurz heran, als Moritz Sachse in der 39. Minute traf und ein Eigentor von Leonard Wenske in der 53. Minute das 3:2 brachte. Doch Lübbenau drehte danach richtig auf: Leonard Wenske korrigierte sein Missgeschick mit dem 4:2 (57.), Emirhan Ibryam legte in der 63. Minute nach, und Gino Karstädt machte in der 76. Minute alles klar. Den Schlusspunkt setzte erneut Leonard Wenske in der 79. Minute. Eine starke Offensivvorstellung der Gastgeber.

Dahme/Fläming-Liga

SG Wacker Motzen – SV Teupitz/Groß Köris 0:2
In einer umkämpften Partie gelang es den Gästen, nach einer zähen ersten Stunde das Spiel für sich zu entscheiden. In der 65. Minute brachte Lukas Dochan den SV Teupitz/Groß Köris in Führung, ehe Carl-Christopher Wucke nur sechs Minuten später auf 0:2 stellte. Motzen versuchte danach noch einmal ins Spiel zurückzufinden, doch die Gäste verteidigten konsequent und nahmen einen Auswärtssieg mit.

Heideseer Sportverein – SV Rangsdorf 28 4:2
Im Heimspiel erwischte der Heideseer SV den besseren Start: Benjamin Hüttich traf in der 16. Minute zum 1:0, Marco Timo Mizera erhöhte nach der Pause in der 57. Minute auf 2:0. Doch Rangsdorf zeigte Moral – Dennis Kroh (70.) und Marc Gangur (73.) stellten binnen weniger Minuten auf 2:2. Der HSV antwortete jedoch stark: Nils Gustmann traf in der 79. Minute zum 3:2, und Jan Gedicke machte in der Nachspielzeit (90.+2) alles klar.

SG Niederlehme 1912 – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 0:3
Deutsch Wusterhausen präsentierte sich auswärts effektiv. Toni Mruck brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dominik Engelage in der 57. Minute auf 0:2. Den Schlusspunkt setzte Steve Neumann in der 84. Minute. Niederlehme fand offensiv kaum Lösungen und musste sich am Ende klar geschlagen geben.

SV Zernsdorf – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 0:1
Eine enge Begegnung, in der beide Teams lange auf Augenhöhe agierten. Die Entscheidung fiel erst in der 64. Minute, als Gregor Schläfke für die Gäste traf. Zernsdorf stemmte sich gegen die Niederlage, doch Miersdorf/Zeuthen verteidigte den knappen Vorsprung clever bis zum Abpfiff.

SG Aufbau Halbe – SV Siethen 1977 1:1
Die Gäste legten los und gingen in der 22. Minute durch Clemens Lindinger in Führung. Aufbau Halbe blieb jedoch konzentriert und belohnte sich in der 53. Minute, als Emil Munsch den Ausgleich erzielte. Danach entwickelte sich ein enges Duell, in dem beide Mannschaften Chancen hatten, der entscheidende Treffer aber ausblieb.

Ludwigsfelder FC II – Ruhlsdorfer BC 1923 5:1
Ludwigsfelde II zeigte eine beeindruckende Vorstellung und entschied das Spiel früh. Bereits nach zehn Minuten traf Tim Niklas Thielicke zum 1:0, Cedric Zierdt legte zwei Minuten später nach. Patrick Kowalski schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack (20., 23.) weiter in die Höhe, ehe Kaloyan Atanasov in der 32. Minute zum 5:0 traf. Ruhlsdorf kam erst spät durch Noel Bastubbe (85.) zum Ehrentreffer.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – RSV Waltersdorf 1909 3:2
Dahlewitz begann stark und ging durch Dustin Gunnar Miegel in der 22. Minute in Führung. Ein Eigentor von Kenneth Lewerenz (39.) erhöhte sogar auf 2:0. Doch Waltersdorf meldete sich zurück: Christian Semke traf in der 41. Minute zum Anschluss. In einer spannenden Schlussphase stellte Tony Andreas Stoewhaas in der 89. Minute auf 3:1. Waltersdorf kam in der Nachspielzeit durch Christian Semke (90.+2) erneut heran, doch für einen Punkt reichte es nicht mehr.

SG Großziethen II – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 2:1
Großziethen II erwischte den besseren Start: Leon Schmidt traf in der 20. Minute zum 1:0, und Adrian Honardoust erhöhte kurz nach der Pause (47.) auf 2:0. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorn und verkürzten durch Fabian Ihlow in der 85. Minute, doch Großziethen brachte den Sieg über die Zeit.

