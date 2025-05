TSG Lübbenau beim 8:1 in Torlaune, FC Viktoria Jüterbog mit 5:4

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SV 1885 Golßen – SSV Alemannia Altdöbern 2:2 Altdöbern lag durch Treffer von Franz Seidel (39.) und Florian Franke per Foulelfmeter (42.) zur Pause vorn. Doch Golßen antwortete: Niklas Teschner verwandelte ebenfalls einen Foulelfmeter in der 47. Minute, und Franz Metczorat traf in der 64. Minute zum verdienten Ausgleich.

SV Blau-Weiß Lindenau – 1. SV Lok Calau 2:1 Die Gäste gingen durch Enrico Hausmann in der 22. Minute in Führung. Etienne Pfeiffer glich bereits in der 27. Minute aus, ehe Julian Letz in der 81. Minute den entscheidenden Treffer für Lindenau markierte.

SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde – SV Wacker 21 Schönwalde 3:1 Philip Müller brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung, zwei Minuten später erhöhte Alexander Gröss auf 2:0. Dennis Köhler verkürzte in der 73. Minute, doch Marcus Bergener stellte in der 90.+4 Minute den 3:1-Sieg sicher.

SV Askania Schipkau – FSV Rot-Weiß Luckau 4:2 Ein furioser Start von Schipkau mit drei Toren in den ersten neun Minuten: Marvin Kollowa (2.), Tommi Lee Nolte (6.) und Steve Krettek (9.) trafen früh. Tom Mikolajek verkürzte in der 69. Minute für Luckau, ehe Tommi Lee Nolte mit seinem zweiten Treffer in der 73. Minute wieder erhöhte. Martin Borchert traf in der 83. Minute zum 4:2-Endstand.

ESV Lok Falkenberg – SpVgg Finsterwalde 2:0 Lange blieb das Spiel torlos, doch in der Nachspielzeit schlug Falkenberg doppelt zu. Martin Kuna traf in der 90.+2 Minute zur Führung, und nur eine Minute später erhöhte Luis Medelnik in der 90.+3 Minute auf 2:0.

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 0:2 In einer umkämpften Partie vor 35 Zuschauern setzte sich Lichterfeld durch zwei späte Treffer durch. Stefan Richter erzielte in der 58. Minute die Führung für die Gäste, ehe Lucas Lichan in der 89. Minute den 2:0-Endstand herstellte.

+++

Dahme/Fläming-Liga

SV Waßmannsdorf 1956 – SV Siethen 1977 0:5

Eine deutliche Angelegenheit wurde es für die Gäste aus Siethen. Edgar Farin brachte den SVS in der 10. Minute früh in Führung. Clemens Lindinger erhöhte mit einem Doppelpack in der 28. und 42. Minute auf 3:0. In der zweiten Halbzeit sorgte Jan Sassen in der 64. Minute für den vierten Treffer, ehe ein Eigentor von Tino Altenburg in der 82. Minute den Endstand markierte.

Heideseer Sportverein – Ruhlsdorfer BC 1923 3:2

Spannung bis zur letzten Sekunde in einem offenen Schlagabtausch: Jonas Blümner brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Jan Gedicke glich in der 33. Minute aus. Nur zwei Minuten später stellte Paul Stein mit dem 1:2 die Führung für Ruhlsdorf wieder her. Heidesee blieb aber dran: Jonathan Wodrich traf in der 76. Minute zum 2:2, ehe Tim Hinze in der 90.+4 Minute den umjubelten Siegtreffer markierte.

SV Teupitz/Groß Köris – RSV Waltersdorf 1909 5:0

Eine dominante Vorstellung der Hausherren, die durch Lukas Dochan in der 9. und 28. Minute früh auf 2:0 stellten. Leon Albrecht erhöhte in der 47. Minute, bevor Carl-Christopher Wucke in der 63. Minute das vierte Tor folgen ließ. Benjamin Bienge sorgte in der 81. Minute für den Schlusspunkt. RSV Waltersdorf spielte nach der Roten Karte gegen Fabian Jantke (51.) in Unterzahl.

Ludwigsfelder FC II – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 4:0

Vor 71 Zuschauern zeigte der LFC II eine starke Leistung. Brian Blisse eröffnete in der 16. Minute, Cedric Zierdt legte in der 58. Minute nach. Manuel Hildebrandt stellte in der 70. Minute auf 3:0, ehe Christopher Lemke in der 86. Minute per Foulelfmeter den Endstand herstellte.

SV Grün-Weiß Großbeeren – SV Rangsdorf 28 3:1

Die Gastgeber gingen durch Fabian Goldhahn in der 35. Minute in Führung, und Lucas Peyler legte in der 42. Minute das 2:0 nach. Noch vor der Pause verkürzte Taher Marohan Zaloun in der 45. Minute auf 2:1. In der 48. Minute traf erneut Lucas Peyler – diesmal per Foulelfmeter – zum 3:1.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Zernsdorf 4:2

Ein Dreierpack von Jannis Buhlert war der Schlüssel zum Heimsieg. Er traf in der 3., 20. und 53. Minute. Die Gäste hielten durch Tore von Benno Gergs (15.) und Mariusz Dymidow (30.) zunächst gut mit. In der Nachspielzeit traf Kevin Nieland zum 4:2-Endstand (90.).

FC Viktoria Jüterbog – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 4:3

Ein torreiches Duell entschieden die Gastgeber knapp für sich. Bastian Lehmann brachte Jüterbog in der 7. Minute in Front. Nach dem Ausgleich von Paul Zilm (35.) legte Lucas Staats in der 47. Minute erneut für die Hausherren vor. Dominik Engelage glich in der 48. Minute aus. Nils Wichmann (68.) und abermals Lehmann (77.) schraubten das Ergebnis auf 4:2, ehe Engelage in der 90. Minute nochmal verkürzte.

SG Großziethen II – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 5:2

Obwohl Rash Nuertey die Gäste in der 26. Minute in Führung brachte, drehte Großziethen das Spiel binnen Minuten: Benedikt Jenkins (32.) und Finn Rotterdam (36.) sorgten für das 2:1 zur Pause. Marvin Pietschmann traf doppelt (47., 54.) und Leon Schmidt legte in der 67. Minute das 5:1 nach. Marvin Soost stellte in der 70. Minute den 5:2-Endstand her.

