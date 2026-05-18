TSG Lübbenau beim 7:0 in Torlaune, Neun-Tore-Festival in Waltersdorf

RSV Waltersdorf 1909 – SG Wacker Motzen 2:7

68 Zuschauer erlebten in Waltersdorf ein Neun-Tore-Festival mit extremen Wendepunkten. Dabei erwischte der RSV durch Martin Pingel (6.) eigentlich den perfekten Start zur frühen Führung. Was dann jedoch folgte, war ein Offensiv-Tsunami der Gäste: Innerhalb von nur zwölf Minuten drehte Wacker Motzen das Spiel komplett und zog durch Tore von Luca Schulz (23.), Niclas Melchior (24.) und Johannes Ebert (27.) auf 1:3 davon. Erneut Melchior (35.) sorgte noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang schraubten Michael Velte (58.), wiederum Luca Schulz (67.) und Paul Kretzschmar (88.) das Ergebnis auf 1:7 hoch, ehe Christian Semke (89.) zumindest noch den zweiten Treffer für die Hausherren zum 2:7-Endstand markierte.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Teupitz/Groß Köris 2:0

Ein Geduldsspiel und Drama in den Schlussminuten bekamen die 42 Zuschauer in Blankenfelde zu sehen. Über fast die gesamte Spieldauer neutralisierten sich beide Mannschaften in einem intensiv geführten und taktisch geprägten Match. Die Defensivreihen standen hüben wie drüben sicher. Als sich alle Beteiligten bereits auf ein torloses Remis eingestellt hatten, schlug die BSC-Reserve zu: In der 87. Minute erlöste Fabian Ihlow die Heimfans mit dem viel umjubelten Führungstreffer. Jannis Buhlert (90.) erhöhte zum viel umjubelten 2:0-Heimsieg.

Heideseer Sportverein – SG Niederlehme 1912 3:1

100 Zuschauer sorgten beim Heideseer SV für einen würdigen Rahmen. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 7. Minute durch Marco Timo Mizera in Führung. Niederlehme kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine und glich direkt nach dem Wiederanpfiff durch Lukas Stothut (49.) aus. In der Folge entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, bei dem Heidesee in der Schlussphase den längeren Atem bewies. Tim Hinze (80.) stellte die Weichen spät auf Sieg, ehe Jan Gedicke (90.) in der Schlussminute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte.

SV Rangsdorf 28 – SV Zernsdorf 1:0

In Rangsdorf bekamen die 75 Zuschauer ein Kampfspiel zu sehen, das bereits in der Anfangsphase seinen entscheidenden Moment erlebte. Die Hausherren präsentierten sich in der 8. Minute gedankenschnell, als Tim Podgorski zur 1:0-Führung traf. In der verbleibenden Spielzeit entwickelte sich eine intensive Abwehrschlacht. Zernsdorf rannte im weiteren Spielverlauf zwar unermüdlich an, biss sich am starken Rangsdorfer Abwehrbollwerk jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – Ludwigsfelder FC II 1:1

71 Zuschauer sahen in Deutsch Wusterhausen eine packende Begegnung, bei der alle Höhepunkte im ersten Durchgang stattfanden. Die Grün-Weißen erwischten einen Traumstart, als Dominik Engelage bereits in der 4. Spielminute zur umjubelten Heimführung traf. Die Gastgeber versäumten es, in der Folge nachzulegen, was die Reserve aus Ludwigsfelde bestrafte: Patrick Kowalski stand in der 39. Minute goldrichtig und erzielte den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich beide Abwehrreihen merklich, sodass es am Ende beim 1:1-Unentschieden blieb.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SG Aufbau Halbe 5:2

Das Spiel ging als die große „Timo-Westphal-Show“ in die Geschichte ein. Vor 65 Zuschauern schockten die Gäste aus Halbe die Eintracht-Reserve zunächst durch das Tor von Paul Lehmann (15.). Doch Miersdorf/Zeuthen II schlug postwendend zurück: Nur 60 Sekunden später glich Gregor Schläfke (16.) aus. Danach schlug die Stunde von Timo Westphal: Mit einem lupenreinen Hattrick (34., 41., 52.) zerlegte er die Gäste im Alleingang. Maksym Ivanskyi (55.) schraubte das Ergebnis sogar auf 5:1 hoch, ehe Morris John (64.) für Halbe noch etwas Ergebniskosmetik zum 5:2-Endstand betrieb.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SG Großziethen II 2:0

Eine disziplinierte Vorstellung lieferte der Ruhlsdorfer BC vor 45 Zuschauern ab. Gegen Großziethen ließen die Hausherren von Beginn an nichts anbrennen. Jonas Blümner brach in der 17. Minute den Bann und besorgte die Pausenführung. Auch im zweiten Spielabschnitt kontrollierte Ruhlsdorf das Tempo. Großziethen II fand einfach keine spielerischen Mittel, um die Heim-Defensive ernsthaft in Verlegenheit zu bringen, ehe Tom Prehm (75.) in der Schlussphase den Deckel zum 2:0-Heimerfolg draufmachte.

SV Siethen 1977 – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 5:1

Vor 70 Zuschauern brannten die Hausherren aus Siethen ein Offensivfeuerwerk ab und dominierten die Partie von der ersten Minute an. Bereits im ersten Durchgang sorgten Edgar Farin (6.), William Hermsdorf (40.) und Jan Sassen (44.) mit einer komfortablen 3:0-Führung für klare Verhältnisse. Dahlewitz II schöpfte kurz nach dem Seitenwechsel durch den Anschlusstreffer von Dominik Bergmann (52.) noch einmal kurz Hoffnung, doch Siethen ließ keinerlei Zweifel mehr aufkommen. Mario Biedermann (68.) und Elias Schlehahn (82.) machten mit ihren Treffern den 5:1-Kantersieg perfekt.