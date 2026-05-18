 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

TSG Lübbenau beim 7:0 in Torlaune, Neun-Tore-Festival in Waltersdorf

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Leon Guckel

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Dahme/Fläming-Liga
Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV Askania Schipkau – SpVgg Finsterwalde 1:4

Vor 81 Zuschauern in Schipkau zeigten sich die Gäste aus Finsterwalde als das reifere und vor dem Tor kaltschnäuzigere Team. Die SpVgg erwischte den besseren Start, als Jens Rösler in der 14. Minute zur Führung traf. Schipkau schüttelte den Schock jedoch schnell ab und kam nur zwei Minuten später durch Bohdan Chukrii (16.) zum Ausgleich. Finsterwalde ließ sich davon aber nicht beirren und holte sich noch vor der Pause durch Tom Plewka (30.) die Führung zurück. Im zweiten Durchgang machten die Gäste schließlich alles klar: Erst verwandelte David Schmidt einen Foulelfmeter (67.), ehe erneut Tom Plewka (70.) mit seinem zweiten Treffer den 1:4-Auswärtssieg herausschoss.

TSG Lübbenau 63 – FC Sängerstadt Finsterwalde 7:0

Die Hausherren präsentierten sich in Torlaune. Das Spiel ging dabei als die Doppel-Dreierpack-Show in die Chroniken ein: Christopher Will eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen und legte in der 18. und 41. Minute nach. Sein Mitspieler Ricardo Kindler stand ihm in nichts nach und traf ebenfalls dreifach (11., 22., 64.). Den siebten Treffer bei diesem 7:0-Kantersieg steuerte Franz-Aaron Ullrich (38.) noch vor dem Seitenwechsel bei.

SV Germania 1910 Ruhland – SV Eintracht Ortrand 4:2

Ein packender und vor allem im zweiten Durchgang emotionaler Schlagabtausch entwickelte sich vor 50 Zuschauern in Ruhland. Die Germania erwischte durch Andi Posselt (2.) einen absoluten Blitzstart zur Pausenführung. Direkt nach dem Wiederanpfiff glichen die Gäste aus Ortrand durch Sebastian Gorczak (47.) aus – doch das hauchte den Hausherren nur noch mehr Wut ein. Mit einem Offensiv-Express schlug Ruhland eiskalt zurück: Innerhalb weniger Minuten schraubten Tom-Niklas Tietze (50.) und Moritz Sachse (53.) das Ergebnis auf 3:1 hoch. Als Philip Jonas Tietze in der 70. Minute das 4:1 nachlegte, war die Messe gelesen. Der späte Treffer von Ortrands Laurens Engelmann (84.) änderte nichts mehr am 4:2-Heimerfolg der Germania.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – ESV Lok Falkenberg 1:3

127 Zuschauer sorgten in Lichterfeld für einen stimmungsvollen Rahmen. Auf dem Platz präsentierte sich die Lokomotive aus Falkenberg in der Anfangsphase hellwach und ging durch Max Rieger (8.) früh in Führung. Die Blau-Weißen kämpften sich jedoch leidenschaftlich in die Partie und belohnten sich noch vor dem Pausenpfiff mit dem viel umjubelten Ausgleich durch Christopher Quieß (36.). Im zweiten Spielabschnitt bewies Falkenberg jedoch den längeren Atem: Jens Prinz (60.) stellte die Weichen erneut auf Auswärtssieg, ehe John Heyde (78.) in der Schlussphase den Deckel zum hart umkämpften 1:3-Erfolg für die Gäste draufmachte.

SV Grün-Weiß Annahütte – SV Blau-Weiß Lindenau 0:4

Die Blau-Weißen diktierten von der ersten Minute an das Geschehen nach Belieben und ließen die Hausherren überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Lukas Benes brach in der 16. Minute den Bann, ehe Jakub Uhlir (27.) noch vor der Pause auf 0:2 stellte. Annahütte fand auch nach dem Seitenwechsel keinerlei spielerische Mittel, um den kompakten Lindenauer Abwehrverbund in Verlegenheit zu bringen. In der Schlussphase schraubten Christopher Neißer (69.) und Pascal Paulo (88.) das Ergebnis folgerichtig zum 0:4-Endstand in die Höhe.

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Dahme/Fläming-Liga

RSV Waltersdorf 1909 – SG Wacker Motzen 2:7

68 Zuschauer erlebten in Waltersdorf ein Neun-Tore-Festival mit extremen Wendepunkten. Dabei erwischte der RSV durch Martin Pingel (6.) eigentlich den perfekten Start zur frühen Führung. Was dann jedoch folgte, war ein Offensiv-Tsunami der Gäste: Innerhalb von nur zwölf Minuten drehte Wacker Motzen das Spiel komplett und zog durch Tore von Luca Schulz (23.), Niclas Melchior (24.) und Johannes Ebert (27.) auf 1:3 davon. Erneut Melchior (35.) sorgte noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang schraubten Michael Velte (58.), wiederum Luca Schulz (67.) und Paul Kretzschmar (88.) das Ergebnis auf 1:7 hoch, ehe Christian Semke (89.) zumindest noch den zweiten Treffer für die Hausherren zum 2:7-Endstand markierte.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Teupitz/Groß Köris 2:0

Ein Geduldsspiel und Drama in den Schlussminuten bekamen die 42 Zuschauer in Blankenfelde zu sehen. Über fast die gesamte Spieldauer neutralisierten sich beide Mannschaften in einem intensiv geführten und taktisch geprägten Match. Die Defensivreihen standen hüben wie drüben sicher. Als sich alle Beteiligten bereits auf ein torloses Remis eingestellt hatten, schlug die BSC-Reserve zu: In der 87. Minute erlöste Fabian Ihlow die Heimfans mit dem viel umjubelten Führungstreffer. Jannis Buhlert (90.) erhöhte zum viel umjubelten 2:0-Heimsieg.

Heideseer Sportverein – SG Niederlehme 1912 3:1

100 Zuschauer sorgten beim Heideseer SV für einen würdigen Rahmen. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 7. Minute durch Marco Timo Mizera in Führung. Niederlehme kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine und glich direkt nach dem Wiederanpfiff durch Lukas Stothut (49.) aus. In der Folge entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, bei dem Heidesee in der Schlussphase den längeren Atem bewies. Tim Hinze (80.) stellte die Weichen spät auf Sieg, ehe Jan Gedicke (90.) in der Schlussminute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte.

SV Rangsdorf 28 – SV Zernsdorf 1:0

In Rangsdorf bekamen die 75 Zuschauer ein Kampfspiel zu sehen, das bereits in der Anfangsphase seinen entscheidenden Moment erlebte. Die Hausherren präsentierten sich in der 8. Minute gedankenschnell, als Tim Podgorski zur 1:0-Führung traf. In der verbleibenden Spielzeit entwickelte sich eine intensive Abwehrschlacht. Zernsdorf rannte im weiteren Spielverlauf zwar unermüdlich an, biss sich am starken Rangsdorfer Abwehrbollwerk jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – Ludwigsfelder FC II 1:1

71 Zuschauer sahen in Deutsch Wusterhausen eine packende Begegnung, bei der alle Höhepunkte im ersten Durchgang stattfanden. Die Grün-Weißen erwischten einen Traumstart, als Dominik Engelage bereits in der 4. Spielminute zur umjubelten Heimführung traf. Die Gastgeber versäumten es, in der Folge nachzulegen, was die Reserve aus Ludwigsfelde bestrafte: Patrick Kowalski stand in der 39. Minute goldrichtig und erzielte den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich beide Abwehrreihen merklich, sodass es am Ende beim 1:1-Unentschieden blieb.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SG Aufbau Halbe 5:2

Das Spiel ging als die große „Timo-Westphal-Show“ in die Geschichte ein. Vor 65 Zuschauern schockten die Gäste aus Halbe die Eintracht-Reserve zunächst durch das Tor von Paul Lehmann (15.). Doch Miersdorf/Zeuthen II schlug postwendend zurück: Nur 60 Sekunden später glich Gregor Schläfke (16.) aus. Danach schlug die Stunde von Timo Westphal: Mit einem lupenreinen Hattrick (34., 41., 52.) zerlegte er die Gäste im Alleingang. Maksym Ivanskyi (55.) schraubte das Ergebnis sogar auf 5:1 hoch, ehe Morris John (64.) für Halbe noch etwas Ergebniskosmetik zum 5:2-Endstand betrieb.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SG Großziethen II 2:0

Eine disziplinierte Vorstellung lieferte der Ruhlsdorfer BC vor 45 Zuschauern ab. Gegen Großziethen ließen die Hausherren von Beginn an nichts anbrennen. Jonas Blümner brach in der 17. Minute den Bann und besorgte die Pausenführung. Auch im zweiten Spielabschnitt kontrollierte Ruhlsdorf das Tempo. Großziethen II fand einfach keine spielerischen Mittel, um die Heim-Defensive ernsthaft in Verlegenheit zu bringen, ehe Tom Prehm (75.) in der Schlussphase den Deckel zum 2:0-Heimerfolg draufmachte.

SV Siethen 1977 – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 5:1

Vor 70 Zuschauern brannten die Hausherren aus Siethen ein Offensivfeuerwerk ab und dominierten die Partie von der ersten Minute an. Bereits im ersten Durchgang sorgten Edgar Farin (6.), William Hermsdorf (40.) und Jan Sassen (44.) mit einer komfortablen 3:0-Führung für klare Verhältnisse. Dahlewitz II schöpfte kurz nach dem Seitenwechsel durch den Anschlusstreffer von Dominik Bergmann (52.) noch einmal kurz Hoffnung, doch Siethen ließ keinerlei Zweifel mehr aufkommen. Mario Biedermann (68.) und Elias Schlehahn (82.) machten mit ihren Treffern den 5:1-Kantersieg perfekt.

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