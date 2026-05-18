TSG Lübbenau beim 7:0 in Torlaune, Neun-Tore-Festival in Waltersdorf

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 81 Zuschauern in Schipkau zeigten sich die Gäste aus Finsterwalde als das reifere und vor dem Tor kaltschnäuzigere Team. Die SpVgg erwischte den besseren Start, als Jens Rösler in der 14. Minute zur Führung traf. Schipkau schüttelte den Schock jedoch schnell ab und kam nur zwei Minuten später durch Bohdan Chukrii (16.) zum Ausgleich. Finsterwalde ließ sich davon aber nicht beirren und holte sich noch vor der Pause durch Tom Plewka (30.) die Führung zurück. Im zweiten Durchgang machten die Gäste schließlich alles klar: Erst verwandelte David Schmidt einen Foulelfmeter (67.), ehe erneut Tom Plewka (70.) mit seinem zweiten Treffer den 1:4-Auswärtssieg herausschoss.
Die Hausherren präsentierten sich in Torlaune. Das Spiel ging dabei als die Doppel-Dreierpack-Show in die Chroniken ein: Christopher Will eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen und legte in der 18. und 41. Minute nach. Sein Mitspieler Ricardo Kindler stand ihm in nichts nach und traf ebenfalls dreifach (11., 22., 64.). Den siebten Treffer bei diesem 7:0-Kantersieg steuerte Franz-Aaron Ullrich (38.) noch vor dem Seitenwechsel bei.
Ein packender und vor allem im zweiten Durchgang emotionaler Schlagabtausch entwickelte sich vor 50 Zuschauern in Ruhland. Die Germania erwischte durch Andi Posselt (2.) einen absoluten Blitzstart zur Pausenführung. Direkt nach dem Wiederanpfiff glichen die Gäste aus Ortrand durch Sebastian Gorczak (47.) aus – doch das hauchte den Hausherren nur noch mehr Wut ein. Mit einem Offensiv-Express schlug Ruhland eiskalt zurück: Innerhalb weniger Minuten schraubten Tom-Niklas Tietze (50.) und Moritz Sachse (53.) das Ergebnis auf 3:1 hoch. Als Philip Jonas Tietze in der 70. Minute das 4:1 nachlegte, war die Messe gelesen. Der späte Treffer von Ortrands Laurens Engelmann (84.) änderte nichts mehr am 4:2-Heimerfolg der Germania.
127 Zuschauer sorgten in Lichterfeld für einen stimmungsvollen Rahmen. Auf dem Platz präsentierte sich die Lokomotive aus Falkenberg in der Anfangsphase hellwach und ging durch Max Rieger (8.) früh in Führung. Die Blau-Weißen kämpften sich jedoch leidenschaftlich in die Partie und belohnten sich noch vor dem Pausenpfiff mit dem viel umjubelten Ausgleich durch Christopher Quieß (36.). Im zweiten Spielabschnitt bewies Falkenberg jedoch den längeren Atem: Jens Prinz (60.) stellte die Weichen erneut auf Auswärtssieg, ehe John Heyde (78.) in der Schlussphase den Deckel zum hart umkämpften 1:3-Erfolg für die Gäste draufmachte.
Die Blau-Weißen diktierten von der ersten Minute an das Geschehen nach Belieben und ließen die Hausherren überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Lukas Benes brach in der 16. Minute den Bann, ehe Jakub Uhlir (27.) noch vor der Pause auf 0:2 stellte. Annahütte fand auch nach dem Seitenwechsel keinerlei spielerische Mittel, um den kompakten Lindenauer Abwehrverbund in Verlegenheit zu bringen. In der Schlussphase schraubten Christopher Neißer (69.) und Pascal Paulo (88.) das Ergebnis folgerichtig zum 0:4-Endstand in die Höhe.
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