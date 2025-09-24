TSG-Kicker ziehen im Flutlicht-Thriller den Kürzeren

Zum Abschluss des vierten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Neckar/Fils hatte die TSG Salach den hochgehandelten Aufstiegsaspiranten, den 1.FC Frickenhausen, zum mit Spannung erwarteten Flutlicht-Kracher zu Gast.

Noch etwas schüchtern und zurückhaltend waren die blau-weißen Kicker aus dem Tobel zum traditionellen Liga-Bankett erschienen und hatten mit einer 0:2-Auftaktniederlage beim ambitionierten 1.FC Heiningen noch Sekt mit Selters getauscht, ehe sie den Respekt vor großen Namen ablegten, den Party-Alarm-Button drückten und mit Siegen gegen die Liga-Giganten SV Ebersbach (1:0/H) und dem TSV Denkendorf (3:2/A) die Sektkorken knallen ließen.

Unter den Augen von VIP-Gast Alfred Hitchcock und bei bestem Fußballwetter trafen nun die beiden Kontrahenten in einer hochemotionalen und spannenden Partie aufeinander und kredenzten den zahlreichen Zuschauern im weiten Rund einen Flutlicht-Thriller par excellence. Unter dem Strich stand ein glücklicher, aber keinesfalls unverdienter 2:1-Erfolg für die Gäste zu Buche.

Mit mächtig Sand im Getriebe und stotterndem Angriffsmotor waren hingegen die FCF-Kicker aus der Sommerpause gekommen und hatten mit einem 2:1-Arbeitssieg gegen den Aufsteiger TSV Weilheim und einem ernüchternden 1:1-Remis beim Liga-Neuling FV Vorwärts Faurndau einen Kaltstart in die neue Spielzeit hingelegt, ehe sie vor Wochenfrist die Funken sprühen ließen und der Geislinger U23 eine derbe 3:0-Klatsche verpasst hatten.

„Ein verdienter Sieg für Frickenhausen“, stellt Ground Hopper-Ikone Sabahudin Gudzevic, genannt Gudze, nach Schlusspfiff ernüchtert fest.

Unterdessen brennt Salachs Headcoach Michael Oelkuch mächtig der Helm: „Wir verlieren ein Spiel, das wir eigentlich hätten gewinnen können“, stellt er verärgert fest, „ein nicht gegebener Handelfmeter für uns, ein unberechtigter Foulelfmeter für Frickenhausen und ein blödes Gegentor in der Nachspielzeit kosten uns die Punkte“, so der 52-Jährige weiter.

In die gleiche Kerbe schlägt Salachs Sportlicher Leiter Daniel Toros: „Wenn wir den Elfmeter bekommen, gehen wir sehr wahrscheinlich mit 2:0 in Führung und gewinnen das Ding“, stellt der 40-Jährige sichtlich angefressen fest.

Vom Anpfiff weg fegten die Protagonisten mit Lichtgeschwindigkeit über das Salacher Geläuf, dass die Kickschuhe nur so qualmten und die leckeren Stadionwürste auf dem Gasgrill im Bierwägele vor Freude tanzten. Nach 90-minütiger kräftezehrender Feldarbeit und nervenzerreißender Hochspannung hatten die Gäste schließlich das Momentum auf ihrer Seite und stibitzten die Punkte aus dem Tobel, wie einst eine diebische Elster den Goldring aus dem Schmuckkästchen der Schwiegermutter.

Für das erste Highlight der Begegnung sorgten die Gäste nach nur fünf Minuten: Mit einem Zuckerpass bediente Frickenhausens Yannik Kynast seinen Teamkameraden Robin Feuchter. Der zog von halblinks in die Box, vernaschte TSG-Kicker Anastasios Kivotidis mit einer Finte, aber sein Geschoss aus zwölf Metern und halblinker Position wurde von TSG-Keeper Dominik Nagel mit einer Glanzparade entschärft. In der 18. Minute packte Salachs Standard-Virtuose Jonas Herbst sein Zauberfüßchen aus, aber sein Freistoß aus 23 Metern und halblinker Position rauschte am linken Knick vorbei. Nur sechs Zeigerumdrehungen später steckte Salachs Routinier Joel Oelkuch perfekt für seinen Mannschaftskollegen und TSG-Tornado Rudi Prontkelevic durch. Der zog aus 14 Metern fulminant ab, aber die Kugel zischte wie ein eisgekühltes Selters über den Querbalken (24.).

Mit einem scharf getretenen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Sechzehner der Gäste bediente TSG-Kicker Gökdeniz Celik seinen am zweiten Pfosten lauernden Mitspieler Nico Schaile, der die Murmel über die Linie drückte und damit die Gastgeber mit 1:0 in Führung (33.) brachte. Nur 120 Sekunden später hatte Frickenhausens Feuchter den Ausgleich auf dem Schlappen, aber seine Wuchtbrumme aus 14 Metern und halblinker Position wurde von Salachs Schlussmann und Fels in der Brandung Nagel exzellent pariert. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn legte TSG-Kicker Oelkuch perfekt für seinen Mannschaftskameraden Schaile quer, der das Leder aus 17 Metern und zentraler Position am linken Pfosten vorbeijagte (47.). Nach einem vermeintlichen Handspiel von Frickenhausens Florian Kirchner im Strafraum der Gäste, reklamierten die TSG-Kicker zurecht auf Strafstoß. Die Pfeife, des bis dato souverän leitenden Referees Jochen Frey, blieb jedoch zum Entsetzen der lautstark protestierenden Salacher, stumm (50.).

Nur acht Zeigerumdrehungen später überschlugen sich dann die Ereignisse und die Arena im Tobel stand lichterloh in Flammen: In der 58. Minute hatte Salachs Goalgetter Prontkelevic seinen Gegenspieler Feuchter im Sechzehner der Platzherren augenscheinlich zu Fall gebracht. Den umstrittenen Foulelfmeter verwandelte Frickenhausens Capitano Claudio Portale eiskalt, indem er die Kugel mit Schallgeschwindigkeit ins linke untere Eck pfefferte (1:1/58.). Nur drei Wimpernschläge später flog Salachs Heißsporn Lukas Burkhardtsmaier wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz und erwies damit seinem Team einen wahren Bärendienst. In Überzahl und mit mächtig Dampf auf dem Kessel übernahmen die Gäste nun das Kommando im weiten Rund und drängten energisch auf den Führungstreffer.

Die TSG-Kicker spielten hingegen die Defensivkarte und verteidigten den eigenen Hoheitsbereich mit Mann und Maus. In der 71. Minute packte Frickenhausens Kapitän Portale die Wumme aus, aber sein Geschoss aus 20 Metern und halbrechter Position zischte über das Gebälk. In der 84. Minute feuerte FCF-Kicker Kynast von der linken Strafraumkante aus, aber seine Rakete flog um Haaresbreite am langen Pfosten vorbei. Mit einem Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner der Gastgeber bediente FCF-Kicker Portale seinen am langen Pfosten positionierten Teamkollegen Endrit Duraku, der die Kugel aus kurzer Distanz über die Torlinie bugsierte und damit den 2:1-Endstand (90.+3) aus Gästesicht markierte.