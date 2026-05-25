TSG-Kapitän trifft bei Abschiedsspiel Pfeddersheimer Schmidt kann Landesliga-Pleite trotz nicht verhindern / 30. Spieltag im Überblick von Michael Mayer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Viele Tore, kein Heimsieg: Bei der TSG um Kapitän Fabio Schmidt, hier vor dem Knittelsheimer Rouven Koffler am Ball, war im letzten Saisonspiel „die Luft raus“. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Pfeddersheim. Die Saison 2025/2026 der Landesliga Ost ist Geschichte. Die Wormser Vertreter, die Altrheiner vom SV Gimbsheim hier mit einbezogen, blieben letztlich nur Nebenfiguren in einer von den pfälzischen Teams dominierten Runde. Symptomatisch gab es am finalen Spieltag nichts für die vier Mannschaften zu holen. Lediglich der SVG brachte aus Schifferstadt einen Zähler mit.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Gestern, 15:00 Uhr FSV 1913/23 Schifferstadt FSV Schiffer SV Gimbsheim Gimbsheim 1 1 Abpfiff Im Vergleich zum Auftritt der Vorwoche gegen Büchelberg hatte Trainer Steven Jones diesmal wenig zu meckern. „Die Einstellung, die wir gegen Schifferstadt an den Tag gelegt haben, war in Ordnung“, so das Urteil des Übungsleiters. Trotzdem durften zuerst die Platzherren jubeln, die unbedingt siegen mussten, um eventuell dem drohenden Abstieg in die Bezirksliga noch zu entrinnen. Nach einem missglückten Befreiungsschlag von Kevin Siebert landete die Kugel bei den Schifferstädtern. Den ersten Schuss konnte SV-Keeper Niklas Radmacher noch parieren, beim Nachschuss von Rui Ferreira (8.) war er dann aber chancenlos. Der hochverdiente Ausgleich fiel nach einer Stunde. Nachdem Marcel Günther im Strafraum zu Fall gebracht worden war, traf Torjäger Ali Aslan, der seine letzte Partie für die Schwarz-Weißen bestritt, vom Punkt zum Ausgleich. In der Folge hatten Nico Scherer und Siebert, der die Latte traf, den Siegtreffer auf dem Fuß. Es blieb aber beim Remis.

„Es ging für beide Mannschaften um nichts mehr, das hat man gemerkt“, berichtete TuS-Trainer Marco Stark von einem lauen Sommerkick. TuS-Keeper Sven Junkert glänzte dabei vor allem in der zweiten Halbzeit und hielt die Niederlage seiner Farben in einem annehmbaren Rahmen. Allerdings war es eben auch Junkert, dessen Fehlpass im Spielaufbau in der 36. Minute die Gastgeber überhaupt erst in Führung brachte: Daniel Szadorf (36.) bestrafte den Patzer konsequent. Acht Minuten später veredelte Silas Wagner einen Querpass zum 2:0. Mehr hatte sich Stark nicht notieren müssen.

VfR-Trainer Eugen Gopko mochte zum letzten Spiel seiner Schützlinge nicht viel sagen: „Es war nicht unser bestes Spiel, das steht fest.“ Vor allem Defensiv offenbarte der VfR einige Defizite, die von Dreifach-Torschütze Luca Krämer (7., 44., 83.) und Kokou N‚Soukpoe (27.) bestraft wurden. Da Finn Scheufele (43.), Justin Tamon (45., Foulelfmeter) und Elias Ammon (52.) in der eigenen Offensive nur drei Treffer gelangen, gab‘s zum Rundende keine Punkte für die „kleine“ Wormatia.