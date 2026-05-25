TSG-Kapitän trifft bei Abschiedsspiel

Pfeddersheim. Die Saison 2025/2026 der Landesliga Ost ist Geschichte. Die Wormser Vertreter, die Altrheiner vom SV Gimbsheim hier mit einbezogen, blieben letztlich nur Nebenfiguren in einer von den pfälzischen Teams dominierten Runde. Symptomatisch gab es am finalen Spieltag nichts für die vier Mannschaften zu holen. Lediglich der SVG brachte aus Schifferstadt einen Zähler mit.
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Im Vergleich zum Auftritt der Vorwoche gegen Büchelberg hatte Trainer Steven Jones diesmal wenig zu meckern. „Die Einstellung, die wir gegen Schifferstadt an den Tag gelegt haben, war in Ordnung“, so das Urteil des Übungsleiters. Trotzdem durften zuerst die Platzherren jubeln, die unbedingt siegen mussten, um eventuell dem drohenden Abstieg in die Bezirksliga noch zu entrinnen. Nach einem missglückten Befreiungsschlag von Kevin Siebert landete die Kugel bei den Schifferstädtern. Den ersten Schuss konnte SV-Keeper Niklas Radmacher noch parieren, beim Nachschuss von Rui Ferreira (8.) war er dann aber chancenlos. Der hochverdiente Ausgleich fiel nach einer Stunde. Nachdem Marcel Günther im Strafraum zu Fall gebracht worden war, traf Torjäger Ali Aslan, der seine letzte Partie für die Schwarz-Weißen bestritt, vom Punkt zum Ausgleich. In der Folge hatten Nico Scherer und Siebert, der die Latte traf, den Siegtreffer auf dem Fuß. Es blieb aber beim Remis.
„Es ging für beide Mannschaften um nichts mehr, das hat man gemerkt“, berichtete TuS-Trainer Marco Stark von einem lauen Sommerkick. TuS-Keeper Sven Junkert glänzte dabei vor allem in der zweiten Halbzeit und hielt die Niederlage seiner Farben in einem annehmbaren Rahmen. Allerdings war es eben auch Junkert, dessen Fehlpass im Spielaufbau in der 36. Minute die Gastgeber überhaupt erst in Führung brachte: Daniel Szadorf (36.) bestrafte den Patzer konsequent. Acht Minuten später veredelte Silas Wagner einen Querpass zum 2:0. Mehr hatte sich Stark nicht notieren müssen.
VfR-Trainer Eugen Gopko mochte zum letzten Spiel seiner Schützlinge nicht viel sagen: „Es war nicht unser bestes Spiel, das steht fest.“ Vor allem Defensiv offenbarte der VfR einige Defizite, die von Dreifach-Torschütze Luca Krämer (7., 44., 83.) und Kokou N‚Soukpoe (27.) bestraft wurden. Da Finn Scheufele (43.), Justin Tamon (45., Foulelfmeter) und Elias Ammon (52.) in der eigenen Offensive nur drei Treffer gelangen, gab‘s zum Rundende keine Punkte für die „kleine“ Wormatia.
Die TSG ging durch Mikail Ünal (22.) in Führung. Aber die Gäste schafften verdientermaßen noch vor dem Seitenwechsel die Wende: David Rizzuto (36.) markierte den Ausgleich, Florian Richter vom Elfmeterpunkt (42.) die Führung der Knittelsheimer. Tayfun Kar (47.) legte kurz nach Wiederanpfiff für die Gäste nach. Die Vorentscheidung? Keineswegs. Artur Reich (53.) und der scheidende Kapitän Fabio Schmidt (61., Foulelfmeter) trafen zum 3:3-Zwischenstand. Den längeren Atem hatte aber Knittelsheim. Nicolas Heckmann (68.), Lenn Müller (73.) und Florian Richter (79.) machten für ihre Farben das halbe Dutzend voll – trotz Unterzahl ab der 76. Minute. TSG-Trainer Pietro Berrafato: „Letztlich hat man uns dann doch angemerkt, dass die Luft raus ist. Wir wollten uns besser verabschieden, waren aber einfach nicht bei einhundert Prozent heute.“