TSG in Neutrebbin überzeugend

Die Gäste aus Fredersdorf-Vogelsdorf konnten bereits in der ersten Halbzeit mit drei Treffern die Hausherren distanzieren, wobei deren Hintermannschaft nicht rechtzeitig die Angreifer markierten, wodurch ihr Torwart mehrmals zu handlungsschnellstem Eingreifen reagieren musste. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich besonders auf den Zuschauerrängen lautstark fehlender Respekt gegenüber den Rot-Weissen Gästespielern. Doch liessen sich die fussballerisch überlegenen Fredersdorf-Vogelsdorfer, trotz ihres geringen Altersdurchschnitts achtungsvoll nicht provozieren und erreichten ohne Gegentor einen gerechten 0 : 4 Sieg.

Den zweiten Eckball holte Florian Ottomann auf der linken Angriffseite heraus, den Keeper Geue klärte. Doch der Phrasenspruch "3 Eckbälle ein Tor" wurde diesmal umgesetzt, als Tim Bieders dritte Ecke von Felix Greulich zum 0 : 1 eingeköpft wurde.

Den ersten von acht Eckbällen der TSG-Elf in der ersten Halbzeit, den Paul Ziemann nach Vorlage Fabian Lihsas herausholte, köpfte Jastin Heller knapp über das von Patrick Geue gehütete Tor (3. min.). Bei einer weiteren Gelegenheit zum Torschuss der Gäste, wurde Ziemann nach Zuspiel Lihsas im Sechszehner gefoult (10.). Ein Strafstosspfiff von Schiedsrichter Jan Berg aus Reitwein blieb aus.

Es folgten erneut drei Eckbälle (15., 22. und 23.), wobei die Vorbereiter Marc Antonius Eiling, Ziemann und Marc Maiwald jeweils im letzten Moment von ihren Gegenspielern am Torschuss gehindert wurden. Wonach Heller nach zugeköpften Ball von Valentino Rosenow das Leder über das Neutrebbiner Tor schoss. Doch trotzdem fiel diesmal auch das zweite Tor der Fredersdorf-Vogelsdorfer, als Maiwald in den Strafraum drang und Torwart Geue den Ball nicht rechtzeitig weit genug wegschlagen konnte, wodurch Eiling mit seiner linken "Klebe" unhaltbar zum 0 : 2 in die Maschen traf.

Nach dem erhöhten Rückstand der Gastgeber lag Marius Gerich längere Zeit in Nähe des eigenen Strafraums am Boden und musste anschliessend von Kevin Axmann ersetzt werden. Die verlustige Spielzeit wurde am Ende der regulären Zeit mit vier Minuten nachgeholt.

Inzwischen konnte sich auch TSG-Torwart Leonard Pries auszeichnen, der einen verdeckten Distanzschuss am Boden festhielt (35.). Eine Torwartparade Geues auf anderer Seite nach Geschoss von Maiwald, der von Lihsa aufgelegt bekam, verursachte die nächste Ecke von Bieder geschlagen, die Heller nur knapp am oberen Knick des Neutrebbiner Tores vorbei schoss. Auch Ziemann traf nach einem weiteren Eckball noch am oberen Toreck vorbei (38.).

Eine erneute "dritte" Ecke folgte in Halbzeit Eins nicht mehr, doch dafür das 0 : 3 in der Nachspielzeit, als die komplette Hintermannschaft der Gastgeber schlief, wobei Greulich allein auf deren Keeper zulief und trotz starkem Reflex Geues, das Leder ins Tor versenkte.

Nach dem Seitenwechsel liessen es die Gäste ruhiger angehen, doch kamen weiterhin zu einigen Torraumszenen. Torwart Geue rettete im letzten Moment nach Freistoß Ottomanns, der im Strafraum erneut Heller einsetzte, dessen Kopfball seinen Meister fand (55.).

Eine strittige Situation (63.) am Strafraum der Neutrebbiner liess eine "Gelbe Karte" an Geue folgen, die bei mehreren Zuschauern wie eine "Rote" aussah, da Schiedsrichter Berg beide Farben in der Hand hatte ? Es folgten inzwischen einige Spielerwechsel und Zeitverluste, weil auch Spieler längere Zeit am Boden liegend, die Partie unterbrachen.

Auf linker Angriffseite der TSG-Elf wurde Bieder gefoult und nach dem folgenden Freistoß köpfte Heller an den Pfosten des Neutrebbiner Tores. Der grossgewachsene Innenverteidiger sollte Heute keinen Treffer mehr erzielen, obwohl seine Chancen immer näher zu die inneren "Lüfte" des Tores folgten ?

Aber das 0 : 4 entstand im nächsten Angriff, als sich Eiling in der Mitte vor dem Sechszehner durchdribbelte und seine Vorlage in den Strafraum, der für Greulich gekommene Angreifer Anthony Scheib ohne Angst im Getümmel durchsetzte.

Die unzufriedenen Neutrebbiner versuchten einen Ehrentreffer zu erlangen, wobei besonders ihr rechter Schienenspieler Damian Grzegorski oftmals überzeugte und auch den ersten Eckball (77.) für seine Mannschaft herausholte, doch in Richtung Fredersdorf-Vogelsdorfer Tor war ihr Angriff zu harmlos.

Am nächsten Spieltag müssen die Fredersdorf-Vogelsdorfer zu Hause gegen die starke Elf vom FSV Preußen Bad Saarow antreten. Herthe Neutrebbin hat beim MSV Rüdersdorf einen ebenso starken Gegner.