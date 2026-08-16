TSG im Pokalderby gegen Bruchmühle "Zu Null" von Bernd Tack · Heute, 16:02 Uhr · 0 Leser

Anthony Scheib umarmt Torschütze Fabian Lihsa – Foto: Julia Gottschalk

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Die Auscheidungsrunde im Ostbrandenburgpokal bekam u.a. ein Nachbarschaftsderby zugeordnet. Die Bruchmühler Reserveelf trat beim Kreisligakonkurrenten TSG Fredersdorf-Vogelsdorf an. Das Spiel litt bei 35 ° C natürlicherweise am Tempo. Am Ende zog das Team der Hausherren mit drei Treffern in die 1. Runde des Kreispokal's ein.

Trotz frühzeitiger Verletzung des etatmässigen Innenverteidigers Sean Röhl, konnte vom eingewechselten Florian Ottomann und dem erstmals in der Hintermannschaft spielenden Tim Bieder mit den gewohnten Jastin Heller und Phil Dümling, die Viererkette vor ihrem Keeper Paul Walzer, der Stammtorhüter Leonard Pries sehr gut ersetzte, ein "zu Null" erreicht werden ! Die erste Aktion im Angriff der Fredersdorf-Vogelsdorfer durch Anthony Scheib (6. min.) klärte Bruchmühles Torwart Carol Mäcker reaktionsstark per Fuss. Aber einen sehenswerten Angriff der TSG-Elf über links von Marc Maiwald in die Box gebracht, setzte Scheib diesmal unhaltbar zum 1 : 0 in die Tormaschen. Längere Zeit Standfussball, bis ein Freistoss von Dümling aus halblinker Position von Heller auf's Bruchmühler Tor per Kopf verlängert wurde und Mäcker das Leder hielt (33.). Eine Flanke Fabian Lihsas köpfte Maurice Völckert knapp neben den rechten Torpfosten der Gäste (34.). Plötzlich dribbelte sich Lihsa frei vor den Sechszehner der Bruchmühler, doch auch seinen Abschluss parierte Keeper Mäcker bravorös zur Ecke und zwei folgende Eckbälle wurden ebenfalls abgewehrt. Auch eine letzte Flanke Maiwalds vor dem Pausenpfiff köpfte Völckert in die Arme des Keepers.