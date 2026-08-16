TSG im Pokalderby gegen Bruchmühle "Zu Null"

Die Auscheidungsrunde im Ostbrandenburgpokal bekam u.a. ein Nachbarschaftsderby zugeordnet. Die Bruchmühler Reserveelf trat beim Kreisligakonkurrenten TSG Fredersdorf-Vogelsdorf an. Das Spiel litt bei 35 ° C natürlicherweise am Tempo. Am Ende zog das Team der Hausherren mit drei Treffern in die 1. Runde des Kreispokal's ein.
Trotz frühzeitiger Verletzung des etatmässigen Innenverteidigers Sean Röhl, konnte vom eingewechselten Florian Ottomann und dem erstmals in der Hintermannschaft spielenden Tim Bieder mit den gewohnten Jastin Heller und Phil Dümling, die Viererkette vor ihrem Keeper Paul Walzer, der Stammtorhüter Leonard Pries sehr gut ersetzte, ein "zu Null" erreicht werden !
Die erste Aktion im Angriff der Fredersdorf-Vogelsdorfer durch Anthony Scheib (6. min.) klärte Bruchmühles Torwart Carol Mäcker reaktionsstark per Fuss. Aber einen sehenswerten Angriff der TSG-Elf über links von Marc Maiwald in die Box gebracht, setzte Scheib diesmal unhaltbar zum 1 : 0 in die Tormaschen. Längere Zeit Standfussball, bis ein Freistoss von Dümling aus halblinker Position von Heller auf's Bruchmühler Tor per Kopf verlängert wurde und Mäcker das Leder hielt (33.). Eine Flanke Fabian Lihsas köpfte Maurice Völckert knapp neben den rechten Torpfosten der Gäste (34.). Plötzlich dribbelte sich Lihsa frei vor den Sechszehner der Bruchmühler, doch auch seinen Abschluss parierte Keeper Mäcker bravorös zur Ecke und zwei folgende Eckbälle wurden ebenfalls abgewehrt. Auch eine letzte Flanke Maiwalds vor dem Pausenpfiff köpfte Völckert in die Arme des Keepers.
Das Team der SG Bruchmühle nahm sich vor, den knappen Rückstand auszugleichen. Peter Opelt's Freistoss hielt jedoch TSG Torwart Walzer (52.). Besser gelang auf der anderen Seite, der Freistoss von Lihsa, der sich im hinteren oberen Tordreieck zum 2 : 0 versenkte.
Fredersdorf-Vogelsdorfs Trainer Timo Kornheim setzte nun für Maiwald und Ole Flohr zwei frische Spieler ins "Gefecht". Die Ex-Rüdersdorfer Leon Beuster und Julian Kroll erhöhten noch einmal den Druck in Richung Gästetor. Wobei eine Entlastung der Bruchmühler mit einem Kopfball neben das TSG-Gehäuse (63.) auch Kontergefahr nicht ausschloss.
Der gut aufgelegte Scheib brachte einen Pass in die Tiefe (72.), den Beuster dribbelnd aufnahm und auf das Tor zulief, doch Keeper Mäcker mit Glanzparade dessen folgenden Abschluss abwehrte. Ein nächstes Zuspiel Lihsas auf den rechten Flügel zu Beuster, nahm der schnelle Angreifer druckvoll auf's Tor bringend an, doch knapp flog das Leder am entlegenen Pfosten vorbei (86.). Der Druck der Hausherren wurde am Ende doch noch belohnt. TSG Spielführer Marc Eiling bekam vor dem Sechszehner freie Schussbahn mit seiner linken "Klebe" und bananenförmig schlug der Ball über Bruchmühles Torwart zum 3 : 0 ein.
In der nächsten Pokalbegegnung warten die Reservisten von SV Woltersdorf auf Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf am nächsten Samstag (22.08.) schon um 12 : 00 Uhr auf Kunstrasen !