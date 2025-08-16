– Foto: Günter Schmid

TSG Hofherrnweiler: "Wir sind enttäuscht nach diesem Auftakt" 0:1-Heimniederlage im Verbandsliga-Heimspiel gegen den Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach musste im ersten Heimspiel der Verbandsliga-Saison 2025/26 eine knappe 0:1-Niederlage gegen den Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen hinnehmen. Jovan Djermanovic erzielte in der 37. Minute den Treffer des Tages und sicherte den Gästen vom „Goldäcker“ die drei Punkte.

Heute, 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Hofherrnw. Calcio Leinfelden-Echterdingen Calcio L-E 0 1 Abpfiff Die Vorfreude auf das erste Spiel vor heimischer Kulisse war groß beim Team von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder. Nach dem Dreier beim FSV Waiblingen hatten die Mannen aus der Weststadt ausreichend Selbstvertrauen, um auch dem Favoriten Calcio Leinfelden-Echterdingen ein Bein stellen zu können. Das Team von Trainer Francesco Di Frisco musste im „Goldäcker“ eine 1:3-Niederlage gegen den TSV Oberensingen hinnehmen und blieb zum Auftakt hinter den Erwartungen.

In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab. Keine wollte den ersten Fehler machen. Die Partie war von Taktik geprägt. Calcio zeigte hin und wieder seine Klasse. Gefährlich vor das Tor von TSG-Keeper Joshua Barth kamen sie jedoch nicht. Es dauerte 31 Minuten, bis die Gäste die erste Großchance hatten. Matino Schlotterbeck stand auf dem langen Pfosten blank. Unbedrängt schoss der Offensivmann klar drüber. Bis dahin musste die TSG sehr viel verteidigen. Das Spiel fand zum Großteil in der Hälfte des Weststadt-Clubs statt. Die Gäste hatten sehr viele Standardsituationen. Konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Nur wenige Zeigerumdrehungen später machte es sein Kollege Jovan Djermanovic besser. Die TSG-Defensive verlor den Angreifer kurzzeitig aus den Augen. Dies ließ sich die Nummer neun der Gäste nicht nehmen und versenkte locker zur 0:1-Führung. Ein Treffer, der verhindert hätte werden können. „So ein Treffer darf uns einfach nicht passieren. Nach einem Abstoß haben wir den Calcio-Spieler komplett alleine stehen lassen“, so die Bewertung von Patrick Faber auf der anschließenden Trainer-Konferenz im FRITZ-Sportpark.