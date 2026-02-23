TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Vertragsverlängerung vor Comeback

Von links: Abteilungsleiter Mario Katinic, Maximilian Klenk, Sportlicher Leiter Christoph Discher. Foto: Verein

Der Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kann die nächste erfreuliche Personalentscheidung vermelden: Maximilian Klenk hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Spielzeit 2026/27 das Trikot der TSG tragen.

Der schnelle Flügelspieler wechselte im vergangenen Sommer aus der U19 des VfR Aalen an den Sauerbach und brachte von Beginn an viel Tempo und Offensivdrang in das Spiel der TSG. Eine Fußverletzung bremste den jungen Offensivmann zuletzt aus, doch nun steht Maximilian Klenk kurz vor seinem Pflichtspiel-Comeback – und kann gleichzeitig seine Vertragsverlängerung feiern.

Christoph Discher, Sportlicher Leiter der TSG, zeigt sich sehr zufrieden mit der Vertragsverlängerung: „Maxi hat trotz seiner Verletzung in den vergangenen Monaten einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Er bringt enorme Schnelligkeit, Mut im Eins-gegen-Eins und großes Entwicklungspotenzial mit. Wir sind überzeugt, dass er nach seinem Comeback eine wichtige Rolle in unserem Offensivspiel einnehmen wird und freuen uns sehr, dass er seinen Weg weiterhin bei der TSG geht.“