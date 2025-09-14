TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verliert deutlich

Es sollte das Spitzenspiel der Verbandsliga werden. Der Erste gegen den bis dahin Fünften aus der Weststadt. Die Jungs von Kapitän Niko Zahner hatten sich nach dem Sieg unter der Woche gegen den SSV Ehingen-Süd einiges vorgenommen. Der Tabellenführer von der „Kreuzeiche“ hatte bisher alle Spiele gewonnen und wollte heimischem Publikum die Serie fortsetzen.

Gleich zu Beginn zeigten die Jungs von Volker Grimminger, dass die zurecht an der Spitze der Tabelle stehen. Belohnt wurde dieser Auftakt mit dem 1:0 durch Marko Drljo in der 20. Minute. Die TSG schüttelte sich kurz und wollte dann schnellstmöglich den Ausgleich. Immer wieder wagte man sich aus der Deckung. Ein entscheidender Treffer sollte nicht fallen. Kurz vor dem Wechsel, zum wahrlich ungünstigsten Zeitpunkt, erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Dieses Mal konnte sich Adil Iggoute in die Torjägerliste eintragen. Dies war die letzte Aktion vor der Pause.

Im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Reutlingen dominierte die Partie. Die Weilermer versuchten eine Lücke zu finden, vergebens. Die Young Boys-Defensive stand sicher. Auf der anderen Seite gelang den Hausherren dank den Treffern von Michael Diescher (3:0/64.) und Hakan Aktepe (4:0/75.) die Entscheidung, Am Ende war das Ergebnis vielleicht 1-2 Treffer zu hoch, aber mehr als verdient. Nun gilt es sich zu schütteln und sich perfekt auf das Duell gegen den TSV Weilimdorf am kommenden Wochenende vorzubereiten.