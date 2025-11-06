TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: "Unser Team ist gefestigt"

Auf die Jungs von Trainer Patrick Faber und Bastian Heidenfelder wartet in den Plätschwiesen das nächste Highlight, denn die TSG reist zum Spitzenspiel des bevorstehenden Spieltags nach Oberensingen. Das Team von Leo Ginji hatte zuletzt spielfrei und konnte die Partie bei den Sportfreunden Dorfmerkingen verarbeiten und Schlüsse rausziehen.

Die Früchte in Oberensingen hingen in der Vergangenheit immer sehr hoch. In der letzten Saison mussten die Jungs aus der Weststadt eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen. Die TSG wehrte sich mit einem limitierten Kader gegen die Niederlage. Bastian Heidenfelder und Daniel Serejo wurden in den letzten 15 Minuten eingewechselt und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. „Das war eine beeindruckende Leistung. Obwohl wir einige Rückschläge hinnehmen mussten, haben wir uns mit allen Mitteln gegen diese Niederlage gestemmt. Am Ende hat es zwar nicht zu einem Punkt gereicht, aber wir haben eine große Moral gezeigt.“

Zuletzt hat die TSG gezeigt, dass sie sich als Team weiterentwickelt hat. Nach einem kurzen Tief befindet sich die Faber-Elf wieder auf Kurs und konnte sich vor Dorfmerkingen auf den fünften Platz vorschieben. Die Belohnung für diese Bemühungen ist ein Spitzenspiel gegen den Dritten. „Wir freuen uns auf die Partie in Oberensingen. Unser Team ist gefestigt und wir gehen mit einer breiten Brust auf Reisen“, sagt Patrick Faber. Wem der Trainer in dieser Partie sein Vertrauen schenken wird, bleibt abzuwarten. Die Jungs, die zuletzt unter anderem gegen Dorfmerkingen spielten, haben ihren Job gut gemacht und sich den Einsatz verdient.