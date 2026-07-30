TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: "Uns erwartet ein intensives Derby" Am Samstag um 14 Uhr treffen die beiden Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und SF Dorfmerkingen in der 2. Runde des WFV-Pokals aufeinander. von Patrick Schlipf · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSG Hofherrnweiler-Unterrombac

Bereits früh in der Saison treffen die beiden Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und die Sportfreunde aus Dorfmerkingen aufeinander. Grund für dieses frühe Treffen ist allerdings nicht der Ligaspielplan, sondern die Auslosung im wfv-Pokal. Nachdem beide Teams ihre Erstrundenspiele am vergangenen Wochenende gegen klassentiefere Gegner gewinnen konnten, kommt es am Samstag um 14 Uhr im FRITZ Sportpark in Hofherrnweiler zum Lokalderby um den Einzug in die dritte Pokalrunde.

„Uns erwartet ein intensives Derby gegen einen starken Gegner der unter der Woche schon gegen Essingen gewonnen hat“, erzählt der neue TSG-Trainer Leo Gjini, der am vergangenen Samstag ein gelungenes Pflichtspieldebüt feierte. „Wir sind noch mitten in der Vorbereitung, deshalb ist das eine oder andere auf dem Platz noch nicht ganz automatisiert.“ Das war tatsächlich auch am Samstag zu beobachten, als man gegen Landesligist TV Echterdingen auswärts in Rückstand geriet. Mit einer Willensleistung konnte man die Partie dann allerdings drehen und nach Toren von Giosué Mobilia, Jermain Ibrahim und Kapitän Nico Zahner letztlich verdient gewinnen. Ebenso knapp, aber noch mit zwei Toren mehr, war das Erstrundenspiel der Dorfmerkinger beim klassentieferen VfL Sindelfingen. Obwohl man nach einer Stunde bereits 4:1 in Führung lag, wurde es nach einem Sindelfinger Doppelschlag zwischendurch noch einmal eng.