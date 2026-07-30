TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: "Uns erwartet ein intensives Derby"

Bereits früh in der Saison treffen die beiden Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und die Sportfreunde aus Dorfmerkingen aufeinander. Grund für dieses frühe Treffen ist allerdings nicht der Ligaspielplan, sondern die Auslosung im wfv-Pokal. Nachdem beide Teams ihre Erstrundenspiele am vergangenen Wochenende gegen klassentiefere Gegner gewinnen konnten, kommt es am Samstag um 14 Uhr im FRITZ Sportpark in Hofherrnweiler zum Lokalderby um den Einzug in die dritte Pokalrunde.
„Uns erwartet ein intensives Derby gegen einen starken Gegner der unter der Woche schon gegen Essingen gewonnen hat“, erzählt der neue TSG-Trainer Leo Gjini, der am vergangenen Samstag ein gelungenes Pflichtspieldebüt feierte. „Wir sind noch mitten in der Vorbereitung, deshalb ist das eine oder andere auf dem Platz noch nicht ganz automatisiert.“
Das war tatsächlich auch am Samstag zu beobachten, als man gegen Landesligist TV Echterdingen auswärts in Rückstand geriet. Mit einer Willensleistung konnte man die Partie dann allerdings drehen und nach Toren von Giosué Mobilia, Jermain Ibrahim und Kapitän Nico Zahner letztlich verdient gewinnen. Ebenso knapp, aber noch mit zwei Toren mehr, war das Erstrundenspiel der Dorfmerkinger beim klassentieferen VfL Sindelfingen. Obwohl man nach einer Stunde bereits 4:1 in Führung lag, wurde es nach einem Sindelfinger Doppelschlag zwischendurch noch einmal eng.
In dieser Zweitrundenpartie geht es um ein besonderes Schmankerl für die beiden Lokalrivalen. Denn bei einem Sieg wartet in der kommenden Runde mutmaßlich Regionalligist VfR Aalen, sofern der seine Aufgabe gegen Landesligist SG Schorndorf mit der nötigen Seriosität angeht.
„Obwohl wir noch in der Vorbereitung sind, wollen wir von Beginn an mit viel Einsatz, Leidenschaft und als Mannschaft auftreten. Natürlich wäre ein mögliches Spiel gegen den VfR Aalen in der nächsten Runde ein tolles Highlight für den Verein und unsere Fans“, stellt der neue TSG-Coach klar. Der Fokus der Weilermer liege ganz klar auf Dorfmerkingen. „Erst diese Aufgabe lösen, dann schauen wir weiter“, lautet die Devise des neuen Übungsleiters in der Weststadt. In Dorfmerkingen wird man dies sicher nicht anders sehen.
Verzichten muss das neue Trainerteam der TSG am Samstag auf Nico Freitag sowie Darius und Philipp Tabatabai. Ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung, die auch in Echterdingen mit von der Partie waren.