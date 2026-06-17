TSG Hofherrnweiler-Unterrombach stellt neues Trainerteam der U19 vor von pm · Heute, 21:51 Uhr · 0 Leser

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Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat die Weichen für die kommende Saison gestellt und präsentiert mit Boris Peitl und Erik Hartmann das neue Trainerteam der U19, die in der kommenden Spielzeit in der überregionalen Leistungsstaffel an den Start gehen wird.

Mit Boris Peitl übernimmt ein erfahrener Fußballfachmann die Position des Cheftrainers. Der Inhaber der DFB-B+ Lizenz war in der vergangenen Saison als Cheftrainer des TSV Adelmannsfelden tätig und bringt langjährige Erfahrung sowohl im Jugend- als auch im Herrenbereich mit. Durch seine fachliche Kompetenz und seine Fähigkeit, junge Spieler gezielt weiterzuentwickeln, soll er die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der TSG fortführen und neue Impulse setzen. Unterstützt wird Peitl künftig von Erik Hartmann, der als Co-Trainer in die Weststadt wechselt. Der 24-Jährige sammelte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen beim SV Mergelstetten, TV Steinheim sowie beim TSV Böbingen und wird seine Kenntnisse künftig in die Ausbildung der U19-Spieler einbringen.