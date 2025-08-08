TSG Hofherrnweiler-Unterrombach siegt beim FSV Waiblingen

Die Verbandsliga Württemberg ist mit einer spannenden Begegnung in die neue Saison gestartet. Im Duell zwischen Aufsteiger FSV Waiblingen und der ambitionierten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Die Gäste sicherten sich mit einem späten Doppelschlag den ersten Dreier der Spielzeit.
Die Partie begann mit viel Spannung, auch wenn die Zuschauer in Waiblingen lange auf Tore warten mussten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Mert Hikmet Arslan die Gäste in der 55. Minute in Führung. Zehn Minuten später schlug Daniel Stölzel für den Aufsteiger zu und glich zum 1:1 aus (66.). Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase: In der 90. Minute verwandelte Nicola Zahner einen Foulelfmeter zur erneuten Führung für Hofherrnweiler. Tim Ulrich Ruth traf zum 1:3-Endstand.
Nach dem Klassenerhalt über die Relegation peilt die TSG Tübingen nun eine ruhige Saison an. Beim Fünften der Vorsaison, den Sportfreunden Schwäbisch Hall, soll es den ersten Dreier geben.
Der FC Holzhausen verpasste den Aufstieg in der Relegation nur knapp. Als Titelkandidat erwartet der FCH nun die Sportfreunde Dorfmerkingen, die letzte Saison den Klassenerhalt nur knapp erreicht hatten.
Der SSV Ehingen-Süd erwartet der VfR Heilbronn. Beide Teams landeten im Mittelfeld der Tabelle, konnten den Ligaverbleib aber erst spät klar machen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet.
Der Achte der Vorsaison, der TSV Berg, erwartet den Vorjahreszehnten, den FC Esslingen. Beide Teams wollen in dieser Saison weiter oben landen und im ersten Spiel dreifach punkten.
Aufsteiger TSV Weilimdorf erwartet Absteiger SV Fellbach. Beide Teams sind neu in der Liga und wollen zum Auftakt einen wichtigen Sieg landen. Der SV Fellbach geht favorisiert in das Duell.
Nach dem Durchmarsch in die Verbandsliga will der FC Rottenburg einen erfolgreichen Auftakt hinlegen und gastiert dabei direkt bei den Young Boys Reutlingen. Die Hausherren landeten in der letzten Saison auf dem vierten Rang.
Den Abschluss macht ein interessantes Duell zwischen Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen und dem TSV Oberensingen, der auf dem dritten Platz in der Vorsaison landete.
