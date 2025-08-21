TSG Hofherrnweiler-Unterrombach muss zum FC Holzhausen

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bekommt es am Samstag mit dem vermutlich formstärksten Team der Verbandsliga zu tun. Der FC Holzhausen startete brilliant in die neue Saison und fegte reihenweise über seine Gegner hinweg. In der Liga steht nach zwei Spieltagen nur der TSV Berg über dem Team aus dem Nordschwarzwald.

Einem 5:0-Heimsieg zum Ligastart vor zwei Wochen gegen Dorfmerkingen folgte ein 3:0-Auswärtssieg gegen Oberensingen zuletzt. Und auch im Verbandspokal setzte es reihenweise Kantersiege: Nach drei Siegen mit 4:0, 1:5 und 0:3 steht man bereits in der vierten Runde. Nach fünf Pflichtspielen steht somit ein Torverhältnis von 20:1 für das Team von Trainer Daniel Seemann. Besonders achten muss die TSG-Defensive am Samstag logischerweise auf Janik Michel, der nach 38 Ligatoren in der Vorsaison nun nach zwei Partien wieder bei fünf Treffern steht.

Für die TSG steht also eine Partie gegen einen absoluten Aufstiegsaspiranten an. Allerdings startete die TSG ihrerseits nicht schlecht in die Saison 25/26. Im Pokal gab es zunächst zwei Siege und dann das bittere 1:5-Ausscheiden gegen Bernhausen. In der Liga startete man ebenfalls mit einem späten 1:3-Auswärtssieg in Waiblingen, ehe man in der Vorwoche Oberligaabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen knapp aber verdient mit 0:1 unterlag.