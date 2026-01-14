TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit Zugang vom FC Esslingen

Von links: Christoph Discher (sportlicher Leiter), Enhar Jonus, Mario Katinic (Abteilungsleiter Fußball aktiv) – Foto: Verein

Der Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach freut sich, mit Enhar Jonus einen dynamischen und technisch versierten Mittelfeldspieler zur Winterpause verpflichtet zu haben. Der 20-Jährige kommt vom FC Esslingen und stärkt vor allem das Offensivspiel auf den Flügelpositionen.

Enhar durchlief seine fußballerische Ausbildung in namhaften Jugendabteilungen, unter anderem beim VfR Aalen und der SG Sonnenhof Großaspach. In diesen Jahren sammelte er wichtige Erfahrungen in der A-Junioren-Oberliga, bevor er den Schritt in den Herrenfußball wagte. In der vergangenen Saison war Jonus in der Verbandsliga Württemberg für den TV Echterdingen aktiv, wo er in 22 Pflichtspielen zum Einsatz kam und sein Spielverständnis sowie seine Kreativität unter Beweis stellte. Beim FC Esslingen in der laufenden Saison bestritt er bislang 8 Verbandsliga-Spiele und sammelte dort weitere wertvolle Erfahrungen im Männerfußball.

„Mit Enhar bekommen wir nicht nur einen technisch starken Spieler, sondern auch einen ambitionierten Teamplayer, der vielseitig einsetzbar ist und unserem Offensivspiel neue Optionen bietet“, erklärt Christoph Discher, sportlicher Leiter der TSG. „Seine vergangene Verbandsliga-Erfahrung und seine gute Ausbildung machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für uns.“ Auch der Neuzugang selbst zeigt sich begeistert von seinem Wechsel: „Ich freue mich riesig auf die Zeit bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Der Verein hat mich mit seiner Ambition und Atmosphäre überzeugt. Ich will hier hart arbeiten, mich weiterentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft Erfolge feiern.“