TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Mit Rückenwind nach Ehingen?

– Foto: Werner Kurz

Lust auf mehr hat die Leistung der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am vergangenen Wochenende gegen den Tabellendritten Berg gemacht. Beim souveränen und hochverdienten 2:0 trafen mit Darius Tabatabai und Kilian Kuntz zwei Winterneuzugänge, was die Kaderplaner am Sauerbach zusätzlich glücklich stimmen dürfte. Auch abgesehen von ihren Toren zeigten Kuntz und Tabatabai extrem ansprechende Leistungen und stachen aus einer durch die Bank starken Faberelf noch einmal heraus. Mit nun 30 Zählern steht nach Spieltag 21 Platz acht im Tableau.

Nach dem Brustlöser soll nun gegen den SSV Ehingen-Süd der nächste Sieg her. Rein tabellarisch ist die TSG in diesem Duell auch Favorit. Trotz zwei Niederlagen zum Auftakt der Rückrunde steht man sechs Punkte vor dem SSV, der mitten im Abstiegskampf steckt. Derzeit steht für die Mannschaft von Trainer Kevin Ruiz nur Relegationsplatz 12 in der Tabelle und die letzten Auftritte waren ebenfalls wenig erfolgreich. Aus den letzten sieben Verbandsligaspielen holte der SSV nur ein Remis und einen Sieg. Letzte Woche setzte es gegen Oberensingen ein 0:4. Der Blick in der Tabelle geht beim Team aus der Nähe von Ulm also ganz klar nach unten.