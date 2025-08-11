TSG Hofherrnweiler-Unterrombach im Pokal gefordert

Am morgigen Dienstagabend um 19 Uhr kommt es im Fleinsbachstadion in Bernhausen zum Aufeinandertreffen zwischen dem gastgebenden TSV aus der Landesliga und der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der dritten Runde des WFV-Pokals.

Die TSG reist mit breiter Brust an. In der zweiten Runde setzte sich das Team von Trainer Patrick Faber vergangenen Dienstag im Nachholspiel beim Landesligisten TSGV Waldstetten mit 2:0 durch. Nico Zahner brachte die Gäste nach einer Stunde in Führung, ehe Luca Wünsch in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte. Auch der Punktspielstart verlief erfolgreich: Am Freitagabend gewann Hofherrnweiler zum Verbandsliga-Auftakt beim FSV Waiblingen mit 3:1. Zwei späte Tore sicherten den verdienten Auswärtssieg.

Der TSV Bernhausen überzeugte bislang ebenfalls im Pokalwettbewerb. Nach einem 4:2-Auswärtserfolg in der ersten Runde beim SV Echterdingen folgte in Runde zwei ein deutlicher 4:0-Heimerfolg gegen den GSV Maichingen. Trainer Roko Agatic zeigte sich trotz Personalsorgen hochzufrieden mit der Offensivleistung seiner Mannschaft, die bereits acht Pokaltore erzielt hat.

Die Rollenverteilung vor dem Spiel ist klar: Der favorisierte Verbandsligist will seine Serie fortsetzen und den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen, während der TSV Bernhausen auf den Heimvorteil und die eigenen Offensivqualitäten setzt, um für eine Überraschung zu sorgen.