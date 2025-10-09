– Foto: Thomas Nast

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach fährt selbstbewusst zum VfR Heilbronn In der Verbandsliga steht eine anspruchsvolle Asuwärtsaufgabe bevor.

Der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach steht am Samstag (11. Oktober) in der Verbandsliga eine anspruchsvolle Aufgabe bevor, wenn sie im Auswärtsspiel auf den VfR Heilbronn trifft. Dieses Duell verspricht sportliche Brisanz, da die Gastgeber weiter hinter den Erwartungen spielen. Die TSG hingegen ist nach dem Umbruch voll auf Kurs. Anpfiff der Partie im Frankenstadion Heilbronn ist um 14 Uhr.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr VfR Heilbronn VfR Heilbr. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Hofherrnw. 14:00 PUSH Der VfR Heilbronn, ein Traditionsverein mit hohen Ambitionen, hat bislang nicht die Erwartungen erfüllen können. Nach einer Sommerpause, in der ein leistungsstarkes Team zusammengestellt wurde, liegt die Mannschaft derzeit im hinteren Drittel der Tabelle. Genauer gesagt auf Rang 16. Dies ist für den VfR, der um die oberen Plätze mitspielen wollte, eine unangenehme Situation. Trainer Zdenko Juric steht unter Druck, die Wende herbeizuführen und die Fans wieder für sich zu gewinnen. Die Partie gegen Hofherrnweiler könnte der Schlüssel sein, um die eigene Form zu finden und die verlorenen Punkte zurückzuholen.

Auf der anderen Seite hat die TSG in den letzten Wochen einen Aufwärtstrend gezeigt. Nach einem kurzen Tief haben Trainer Patrick Faber und Co-Trainer Bastian Heidenfelder die richtigen Schlüsse aus den vorherigen Spielen gezogen. Mit beeindruckenden Siegen gegen den SV Fellbach und den FC Rottenburg hat sich das Team zurückgemeldet und möchte diesen Schwung mitnehmen. Kapitän Nico Zahner führt die Mannschaft nicht nur als Spieler, sondern auch als Motivator an, und es ist offensichtlich, dass die Spieler entschlossen sind, lange auf der Erfolgswelle schwimmen zu können. Die TSG wird mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen und hat sich intensiv auf die Herausforderungen vorbereitet, die der VfR mit sich bringt. Die Spieler sind sich bewusst, dass sie in Heilbronn auf einen Gegner treffen, der nicht nur talentiert ist, sondern auch mit der Unterstützung seiner Fans einen zusätzlichen Schub erhält.