TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: "Es wird kein Selbstläufer"

Am kommenden Samstag rollt im FRITZ-Sportpark wieder der Ball: Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trifft in der Verbandsliga auf die Sportfreunde Schwäbisch Hall – und das Duell verspricht Spannung, Leidenschaft und hoffentlich die nächsten drei Punkte für die TSG. Anpfiff der Partie ist um 14.30 Uhr.

Die Ausgangslage für das Team von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder ist alles andere als schlecht. Nach dem starken kämpferischen Auftritt beim Spitzenteam FC Holzhausen konnte man einen Punkt beim Spitzenteam entführen und deutlich zeigen, dass die Richtung stimmt.

Die Mannschaft tritt zunehmend als Einheit auf, die Abstimmung verbessert sich, das Selbstvertrauen wächst von Woche zu Woche. Nach dem Umbruch im Sommer ist deutlich zu erkennen, dass sich ein neues Kollektiv formt – und zwar eines mit Charakter, Kampfgeist und dem Willen, sich weiterzuentwickeln.

„Die Jungs arbeiten Woche für Woche hart, das merkt man auf dem Platz“, sagt Trainer Patrick Faber. „Jetzt geht es darum, sich für diesen Aufwand zu belohnen – am besten gleich mit einem Dreier vor heimischem Publikum. Gegen Schwäbisch Hall müssen wir aber von der ersten Minute an voll da sein. Es wird kein Selbstläufer.“

Der Gegner: Schwäbisch Hall unter Zugzwang

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall stecken mitten in einem schweren Saisonstart. Mit nur wenigen Punkten auf dem Konto und aktuell auf Platz 16 der Tabelle steht die Mannschaft unter Druck. Doch genau das macht sie gefährlich: „Angeschlagene Boxer“ sind oftmals unberechenbar – und Schwäbisch Hall hat definitiv das Potenzial, jedem Team der Liga Probleme zu bereiten, wenn man sie lässt.