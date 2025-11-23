TSG Hofherrnweiler unterliegt Tabellennachbar Friedrichshafen knapp

Kleiner Rückschlag für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach im Kampf um den Anschluss an die Spitzengruppe in der Verbandsliga: Beim Heimspiel am gestrigen Samstag unterlag man dem überraschend gut in die Saison gestarteten Aufsteiger Friedrichshafen mit 0:1 und liegt nun drei Punkte hinter dem VfB.

Auf Seiten der TSG vertrat Nico Freitag erneut den am Knie verletzten Simon Lechleitner in der Innenverteidigung. Bei deutlichen Minusgraden am Sauerbach fanden die Gäste besser ins Spiel und nutzten direkt die erste Torchance. Nach nur neun Minuten versenkte Nicolai Weissenbacher den Ball rechts oben. Bei dem Schuss von der Strafraumkante hatte Torhüter Joshua Barth keine Chance.

Bis zur Pause passierte auf beiden Seiten wenig vor den knapp 150 Zuschauern, die sich bei Temperaturen um -5 Grad aus dem Haus getraut hatten. Auf Seiten der TSG kamen Julian Köhnlein und Innenverteidiger Marc Wagemann zum Abschluss, für Friedrichshafen Kai Kramer. Gefährlich wurde es jedoch nicht wirklich.

In der Folge spielte Friedrichshafen seine nun vorteilhafte Position gekonnt und taktisch clever aus. Defensiv extrem sicher und immer auf Konter lauernd wurden TSG-Bemühungen zielsicher wegverteidigt. Der VfB zeigte hier eindrucksvoll, wieso man als Aufsteiger so gut in der Tabelle dasteht.

So wechselte TSG-Trainer Patrick Faber in der Pause direkt dreimal. Neu ins Spiel kamen Tim Ruth sowie die beiden jungen Leon Ziemer und Kevin Scherer, die unter der Woche erst ihre Verträge verlängert hatten. Dies zeigte auch schnell Wirkung. Außenverteidiger Tim Ruth brachte über seine rechte Seite Dynamik auf den beinahe gefrorenen Kunstrasen und wurde einige Male offensiv aktiv. Nach 50 Minuten führte eine seiner Hereingaben zur besten Chance der TSG. Diese konnte nämlich nur unzureichend geklärt werden und so kam Nicola Zahner aus 10 Metern Volley zu einem Abschluss, der den Querbalken nur knapp überflog.

Den Schwung der ersten Minuten nach Wiederbeginn konnte die TSG dann aber nicht mehr halten und so flachte die Partie wieder ab. Mitte der zweiten Hälfte spielte sich viel im Mittelfeld ab. Friedrichshafen verteidigte weiterhin souverän und ließ nur wenig zu. Bereits in der Schlussphase kamen Marc Wagemann und Nicola Zahner noch zu Abschlüssen. Allerdings fanden diese nicht den Weg ins Tor.

So blieb es am Ende beim Sieg für den taktisch clever agierenden Aufsteiger, der nun auf drei Zähler von der TSG wegzieht. Die Faberelf steht trotz der Niederlage weiterhin auf Rang sieben und kann schon im Heimspiel gegen Waiblingen nächsten Samstag Wiedergutmachung leisten.