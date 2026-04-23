TSG Hofherrnweiler unter Erfolgsdruck gegen den VfR Heilbronn

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Für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach steht am kommenden Wochenende ein richtungsweisendes Heimspiel an. Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt die Mannschaft im FRITZ Sportpark den Tabellenletzten VfR Heilbronn.

Nach der 0:2-Auswärtsniederlage beim FC Rottenburg will die TSG eine klare Reaktion zeigen. In Rottenburg biss sich die Elf von Trainer Faber lange an einem defensiv eingestellten Gegner die Zähne aus, ließ im entscheidenden Moment die nötige Durchschlagskraft vermissen und wurde durch zwei schnelle Gegentore nach Standardsituation und Konter bestraft. Trotz spielerischer Überlegenheit gelang es nicht, zwingende Torchancen zu kreieren – ein Problem, das es nun dringend abzustellen gilt.

Gegen Heilbronn sind die Rollen klar verteilt: Die TSG geht erneut als Favorit in die Partie. Doch die jüngste Erfahrung hat gezeigt, wie gefährlich Spiele gegen tief stehende Gegner sein können. Der VfR wird voraussichtlich erneut kompakt verteidigen und auf Umschaltmomente setzen – Geduld und Präzision im eigenen Spiel werden daher entscheidend sein.