TSG Hofherrnweiler unter Erfolgsdruck gegen den VfR Heilbronn

Für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach steht am kommenden Wochenende ein richtungsweisendes Heimspiel an. Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt die Mannschaft im FRITZ Sportpark den Tabellenletzten VfR Heilbronn.
Nach der 0:2-Auswärtsniederlage beim FC Rottenburg will die TSG eine klare Reaktion zeigen. In Rottenburg biss sich die Elf von Trainer Faber lange an einem defensiv eingestellten Gegner die Zähne aus, ließ im entscheidenden Moment die nötige Durchschlagskraft vermissen und wurde durch zwei schnelle Gegentore nach Standardsituation und Konter bestraft. Trotz spielerischer Überlegenheit gelang es nicht, zwingende Torchancen zu kreieren – ein Problem, das es nun dringend abzustellen gilt.
Gegen Heilbronn sind die Rollen klar verteilt: Die TSG geht erneut als Favorit in die Partie. Doch die jüngste Erfahrung hat gezeigt, wie gefährlich Spiele gegen tief stehende Gegner sein können. Der VfR wird voraussichtlich erneut kompakt verteidigen und auf Umschaltmomente setzen – Geduld und Präzision im eigenen Spiel werden daher entscheidend sein.
Die Bedeutung der Partie geht jedoch über die reine Tabellenkonstellation hinaus. Aktuell ist noch nicht absehbar, wie viele Mannschaften aus der Verbandsliga tatsächlich absteigen müssen, da mögliche Absteiger aus der Oberliga die Situation zusätzlich verschärfen könnten. Für die TSG bedeutet das: Jeder Punkt zählt, um sich frühzeitig von den hinteren Tabellenregionen abzusetzen.
Personell muss die TSG dabei auf Kevin Scherer, Simon Lechleitner und Mert Arslan verzichten. Dennoch ist die Erwartungshaltung klar: Vor heimischem Publikum soll ein Sieg her, um nicht nur die Niederlage von Rottenburg vergessen zu machen, sondern auch ein wichtiges Zeichen im Saisonendspurt zu setzen. Die Partie ist ein Gradmesser dafür, in welche Richtung sich die verbleibende Saison entwickeln wird.