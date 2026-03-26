TSG Hofherrnweiler: Hält die gute Form auch gegen den Tabellenführer?

– Foto: Werner Kurz

Nach der überragenden Leistung am vergangenen Wochenende in Ehingen könnte die Brust bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach breiter nicht sein. Immerhin siegte man klar mit 4:0, wobei man die letzten beiden Tore sogar in Unterzahl erzielte. Zum zweiten Mal in Folge blieb der Kasten von Joshua Barth sauber. Einziger Wehrmutstropfen war die gelb-rote Karte von Rechtsverteidiger Tim Ruth nach knapp einer Stunde. So fehlt der Routinier Trainer Padda Faber an diesem Wochenende gegen die Young Boys Reutlingen. Gegen den Tabellenführer fehlen darüber hinaus weiterhin Mert Arslan, Kevin Scherer und Simon Lechleitner. Tim Seidler stand nach Verletzung bereits letzte Woche wieder im Kader und konnte unter der Woche weiter an seiner Fitness feilen.

Die Aufgabe am Samstag könnte derweil nicht größer sein. Aus den letzten sechs Spielen holte Reutlingen fünf Siege. Bei jedem dieser fünf Siege erzielten die Young Boys mehr als vier Tore. Einzig am TSV Oberensingen biss sich die überragende Offensive der Reutlinger am letzten Spieltag die Zähne aus. Am Ende stand ein 0:0. Längst hat der Spitzenreiter den Großteil seiner Verfolger in der Tabelle abgeschüttelt. Nur der FC Holzhausen hält noch einigermaßen Schritt und hat mit 51 Punkten nur vier Punkte Rückstand auf den ersten Platz. So hat der finanzstarke Reutlinger Club auch weiterhin großes Interesse daran, durchzuziehen. Denn nur die Meisterschaft bedeutet den Aufstieg in die Oberliga.